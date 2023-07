Przez miejscowość przechodzi droga powiatowa, która została niedawno wyremontowała.

Nowa, równa nawierzchnia spowodowała, że kierowcy zrobili sobie z niej tor wyścigowy i wielokrotnie przekraczali dozwoloną w tym miejscu prędkość - czyli 50 km/h.

Kreatywna pani sołtys

To wzbudziło zaniepokojenie mieszkańców. Z racji na charakterystykę drogi niemożliwe jest zainstalowanie na niej na przykład progów zwalniających. Dlatego miejscowa sołtys wzięła sprawy w swoje ręce i wypowiedziała wojnę piratom drogowym.

Kreatywna kobieta zainstalowała w swoim ogródku przed domem atrapę fotoradaru do złudzenia przypominającą oryginał.

Sprawę nagłośnił wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.





W Wielkim Buczku w gm. Rychtal w powiecie kępińskim w ogródku Pani SOŁTYS stanął ... fotoradar! Choć nie jest aktywny to jednak wśród kierowców wzbudza postrach. Na widok atrapy zwalniają! Szkoda tylko, że nie robi zdjęć bo dochód z mandatów mógłby zasilić konto wsi 😀 pic.twitter.com/iWmfykS3Sm — Krzysztof Grabowski (@KrzysGrabowski) July 11, 2023

Chociaż atrapa nie robi zdjęć, jako straszak spisuje się znakomicie. Pędzący drogą kierowcy zwalniają tuż przed urządzeniem.

W świetle przepisów wszystko jest zgodne z prawem. Atrapa nie stoi w pasie drogowym, tylko na prywatnym terenie.

- Był tutaj potrzebny. Niektórzy kierowcy jeździli naprawdę szybko, aż ciarki szły. Teraz troche się boją i zwalniają - powiedziała Polsat News mieszkanka wsi, pani Bogusława.

- Jest nowa droga, więc auta nieraz tu pędzą na złamanie karku. Teraz obce auta tutaj hamują - dodał pan Mariusz.

Co innego lokalni kierowcy. Oni już nauczyli się, że jest to tylko atrapa. Mieszkańcy wsi zamierzają więc złożyć prośbę do władz gminy o zainstalowanie prawdziwego fotoradaru.

