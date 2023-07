Pokrzywdzone to dwie dziewczynki w wieku 10 i 12 lat oraz 13-letni chłopiec. Podejrzany nie przyznał się do zarzutu, złożył wyjaśnienia - przekazała rzeczniczka.

Trzej obywatele Gruzji, którzy towarzyszyli 48-latkowi na basenie, zostali przesłuchani w charakterze świadków i zwolnieni.

Podejrzany Gruzin od kilku lat legalnie mieszkał i pracował w Bytomiu - podkreśla prokuratura.

- Prokurator będzie również wyjaśniał okoliczności związane z zachowaniem osób przebywających na basenie wobec interweniujących funkcjonariuszy policji. Będzie prowadzone postępowanie w kierunku stosowania wobec funkcjonariuszy groźby bezprawnej przemocy, w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnych czynności służbowych - przekazała prok. Marta Zawada-Dybek.

Próba linczu w Bytomiu

W sobotę na basenie przy ul. Wrocławskiej w Bytomiu matka zaalarmowała ochroniarzy, że kilku mężczyzn niewłaściwe zachowuje się wobec jej dziecka. Dzięki zgłoszeniu zatrzymano cztery osoby i wezwano policję - przekazał reporter Polsat News Bartosz Mokrzycki.

W internecie opublikowano nagranie, na którym widać tłum ludzi oraz policjantów wyprowadzających zatrzymane osoby z budynku pływalni. Zgromadzeni wykrzykują wulgarne hasła i domagają się ukarania ujętych osób.

Jak wynika z relacji policji, na miejscu mogło dojść do linczu. Na filmie widać, że kiedy policjanci wprowadzają ujętych do furgonetki, dochodzi do przepychanek, a funkcjonariusze używają gazu.

Bytom. "Zgłoszenie o niestosownym zachowaniu wobec małoletnich"

- Po godzinie 17:00 w sobotę otrzymaliśmy zgłoszenie o niestosowanym zachowaniu mężczyzn w stosunku do małoletnich - przekazała Polsat News komisarz Anna Lenkiewicz z KPP Bytom.

- Mundurowi zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 18 do 48 lat. W związku z podejrzeniem o zmuszanie do określonego zachowania osób małoletnich jest prowadzone dochodzenie - stwierdziła.

Policjantka podkreśliła, że funkcjonariusze musieli interweniować również ze względu na agresywne zachowanie zgromadzonych osób. - Niektórzy ludzie wykrzykiwali wulgarne hasła - podkreśliła.

- Mundurowi musieli użyć gazu - przekazała Lenkiewicz. - Policjanci, którzy interweniowali, nie spodziewali się takiego zachowania tłumu - stwierdziła.

