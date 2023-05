Decyzją Sądu Okręgowego w Piotrkowie parafia św. Lamberta w Radomsku musi przekazać w sumie 200 tys. zł w ramach zadośćuczynienia ofierze molestowania seksualnego oraz na cele społeczne.

"Jak poinformowała nas rzeczniczka prasowa piotrkowskiego sądu Agnieszka Leżańska, pozwana parafia musi zapłacić 190 tysięcy zł zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanej osoby i 10 tysięcy zł na rzecz Fundacji Stop Milczeniu w Gdyni" - poinformowało Radio Łódź.

Parafia ma także wystosować oświadczenie do ofiary molestowania, w którym przeprosi za "zachowania pracownika, naruszające jej dobra osobiste, w postaci godności oraz nietykalności cielesnej". Dramat osoby nieletniej trwał od stycznia 2012 do czerwca 2015 roku.

Wyrok sądu nie jest prawomocny, a parafia może się od niego odwołać.

Kościelny trafił do więzienia

Sam Kazimierz K. usłyszał wyrok we wrześniu 2019 roku. Radiołodz.pl informuje, że kościelny odbył już karę więzienia.

"Gazeta Radomszczańska" przypomina, że winnego udało się pociągnąć do odpowiedzialności dzięki determinacji młodego duchownego, który osiem lat temu dowiedział się o patologii, do jakiej dochodziło na terenie parafii. To on sprawił, że sprawa ujrzała światło dzienne.

"Sprawa molestowania dzieci na terenie parafii trafiła do organów ścigania w 2015 roku dzięki uporowi ówczesnego wikarego parafii Pawła P. To on dowiedział się o zdarzeniach, zebrał informacje i poinformował organy ścigania" - czytamy.

ap/dsk/polsatnews.pl