Przypomnijmy, że Parlament Europejski przyjął niedawno rezolucję w sprawie prawa wyborczego, komisji śledczej i praworządności w Polsce.

Misja obserwacyjna OBWE

Projekt został zgłoszony przez pięć europejskich frakcji, które były zaniepokojone zmianami w Kodeksie wyborczym i komisją do badania rosyjskich wpływów. W związku z powyższym zaapelowano też do OBWE o objęcie jesiennych wyborów misją obserwacyjną. - Czy Parlament Europejski powinien traktować Polskę na równi z krajami autorytarnymi? - pytał dziennikarz Marzenę Okłę-Drewnowicz z PO.



- PE widzi, że w Polsce jest problem z demokracją i praworządnością. To Polska płaci dzisiaj wielomilionowe kary. Ta rezolucja dotyczy tego, żeby w Polsce te wybory przebiegały uczciwie - mówiła.

"Europejska rodzina pilnuje demokracji"

Jak dodała, "jesteśmy rodziną europejską. Jeżeli członkowi tej rodziny dzieje się źle to po to reszta pilnuje, żebyśmy wspólnie byli demokratycznym bratem".



- Tylko czy bracia i siostry z innych krajów nie traktują Polski jako takiego wyrodnego brata, na którego można nakrzyczeć? - pytał Wojciech Dąbrowski.



Posłanka kontynuowała wypowiedź, mówiąc o kwestii unijnych pieniędzy. - Od dawna możemy korzystać z tych pieniędzy unijnych i tego nie robimy. Premier Morawiecki nie potrafi nawet złożyć odpowiedniego wniosku - stwierdziła.

"Absurdalna polityczna opowieść"

Sprawę skomentował też Łukasz Schreiber z PiS. - Myślę, że każdy kto ma minimum zdrowego rozsądku doskonale zdaje sobie sprawę, że to absurdalna polityczna opowieść. Co do samej misji OBWE nie ma w tym nic strasznego czy dziwnego. Przypominam, że przy ostatnich wyborach w USA też była taka misja - powiedział.

Gośćmi Wojciecha Dąbrowskiego w niedzielnym "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" są: Krzysztof Gawkowski (Lewica), Stanisław Tyszka (Konfederacja), Marek Sawicki (PSL), Marzena Okła-Drewnowicz (Platforma Obywatelska), Łukasz Schreiber (PiS) oraz Łukasz Rzepecki (Doradca Prezydenta RP).

Poprzednie odcinki "Śniadania Rymanowskiego" można obejrzeć tutaj.

WIDEO: Określone pory spacerów, dostęp do wody i otwarte okna. Ochrona zwierząt w czasie upałów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat News