42-latka robiła zwroty na pozostawione przez klientów paragony. Gdy nikt nie patrzył, wypłacała sobie pieniądze z kasy. Kobieta usłyszała zarzut kradzieży. Grozi jej kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Pracownica sklepu wielobranżowego w Żyrardowie okradała placówkę, posługując się paragonami pozostawionymi przez klientów. 42-latka zbierała zostawione paragony, a gdy nikt nie patrzył robiła zwrot i wypłacała sobie gotówkę z kasy.

Okradała sklep dzięki pozostawionym paragon. Usłyszała zarzut

Sprawą zajęła się Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie. Przeciwko kobiecie prowadzone jest postępowanie dotyczące dokonania 43 kradzieży.



"Policjant prowadzący postępowanie po zebraniu materiału dowodowego ustalił, że kobieta dopuściła się kradzieży w krótkich odstępach czasu, a popełnione przez nią czyny można było połączyć w jedno ciągłe działanie, co umożliwiło przedstawienie jej zarzutu przestępstwa" - napisała w oświadczeniu Policja Mazowiecka.

Sprawczyni może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej za przestępstwo kradzieży o łącznej wartości blisko dwóch tysięcy złotych. Kobieta po przedstawieniu zarzutu przyznała się do zarzucanego jej czynu.



Grozi jej kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

kar/kg/polsatnews.pl