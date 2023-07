Dwaj tropiciele z Florydy schwytali pytona birmańskiego mierzącego ok. 5,8 m. Uważa się, że to najdłuższy przedstawiciel tego gatunku, jakiego kiedykolwiek zarejestrowano. - Mieliśmy przeczucie, że te węże stają się tak duże - mówi biolog Ian Easterling.

Stephen Gauta i Jake Waleri złapali samicę pytona na początku tygodnia w rezerwacie narodowym Big Cypress w pobliżu Everglades na Florydzie.

Na Instagramie tropicieli pojawiło się nagranie z momentu łapania węża. Widać na nim, że nie było to łatwe zadanie. Gad wił się i z całych sił próbował uciec.

Schwytanego pytona birmańskiego przekazano organizacji przyrodniczej Conservancy of Southwest Florida.

Wąż ważył ok. 57 kg i mierzył 5,8 m. To najnowszy zarejestrowany rekord długości pytona birmańskiego - powiedzieli pracownicy Conservancy of Southwest Florida, cytowani przez "Guardiana". Jak zauważa dziennik, wąż jest tak długi, jak wysoka jest dorosła żyrafa.

Pytony birmańskie - gatunek inwazyjny na Florydzie

- Mieliśmy przeczucie, że te węże stają się tak duże, a teraz mamy wyraźne dowody. Jej materiał genetyczny może okazać się cenny dla ostatecznego zrozumienia populacji założycielskiej południowej Florydy. Będziemy zbierać pomiary i próbki, które zostaną przekazane naszym współpracownikom badawczym - powiedział Ian Easterling, biolog z organizacji Conservancy, cytowany przez "Guardiana".

Pytony birmańskie pochodzą z południowo-wschodniej Azji. Na Florydzie uważane są za gatunek inwazyjny. Węże okazały się niszczycielskie dla tamtejszej przyrody, pomimo wielu wysiłków podejmowanych w ostatnich latach w celu zmniejszenia ich liczebności.

