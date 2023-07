"Bezwarunkowo to on powinien zostać przyjęty do psychiatryka" - tak rosyjski propagandysta Dmitrij Miedwiediew zareagował na słowa Borisa Johnsona o "bezwarunkowym" dołączeniu Ukrainy do NATO. Lista obraźliwych określeń jest jednak dłuższa.

"Były brytyjski premier (Boris - red.) Johnson zaproponował przyjęcie Ukrainy do NATO bez żadnych warunków. On, emerytowany głupiec, powinien zostać bezwarunkowo przyjęty do szpitala psychiatrycznego" - napisał w mediach społecznościowych były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew.

Miedwiediew o Johnsonie: Emerytowany głupiec

Jak dodał w swoim obraźliwym i propagandowym wpisie, tam mógłby "odgrywać twardziela wśród swoich" i "domagać się wybuchu III wojny światowej".

Post podsumował cytatem Władimira Wysockiego, rosyjskiego pieśniarza i barda: "Płakał i śmiał się, szczerzył się jak jeż. Kpił z nas. Co można wziąć od szaleńca?".

To reakcja na słowa byłego premiera Wielkiej Brytanii dotyczące dołączenia Ukrainy do NATO.

Johnson o Ukrainie w NATO: Zachód nie powinien się wahać

"Zachód musi być silny, skończyć ze zwlekaniem i jak najszybciej wprowadzić Ukrainę do NATO" - stwierdził w piątek Boris Johnson w rozmowie z "Daily Mail".

Były premier Wielkiej Brytanii, dzieląc się swoimi refleksjami na temat najważniejszych ustaleń szczytu NATO, pytał: "Czego bali się przywódcy NATO?". Dodał, że kiedy przybyli do Wilna, "było oczywiste, co należy zrobić".

ZOBACZ: Szczyt NATO w Wilnie. Joe Biden: Przyszłość Ukrainy jest w NATO



"Od ponad 500 dni Ukraińcy opierają się rosyjskiemu atakowi i wojnie, której nie sprowokowali (...). Dlatego w tym tygodniu byliśmy im winni jasność, co do ich przyszłości" - podkreślił w kontekście dołączenia tego kraju do Sojuszu. Zdaniem Johnsona, wahanie się może "pchnąć Ukrainę z powrotem w orbitę Moskwy".



Jego zdaniem, należało ustalić harmonogram członkostwa Ukrainy w NATO, "gdy tylko zwycięstwo zostanie osiągnięte".

Szczyt NATO. Ustalenia ws. Ukrainy

Jak przekazał we wtorek sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg, w trakcie szczytu ustalone zostały konkretne regulacje dotyczące przyjęcia Ukrainy do struktur NATO. Chodzi o "pakiet trzech elementów dla Ukrainy".

ZOBACZ: "Ustalenia są absolutnie niewystarczające". Andrzej Duda o kwestii Ukrainy w NATO

- Po pierwsze, wieloletni program wsparcia by pomóc w przejściu z postsowieckich standardów na NATO-wskie (...). Po drugie, ustanowienie rady NATO-Ukraina jako nowe forum konsultacji i podejmowania decyzji, gdzie spotykamy się jako równi partnerzy. (...) Po trzecie, potwierdzamy, że Ukraina zostanie członkiem NATO i w tym celu wprowadzamy plan działania, który zmieni proces akcesyjny z dwustopniowego na jednostopniowy - wyliczał.

