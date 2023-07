Prezydent USA zapewnił, że Stany Zjednoczone będą wspierać Ukrainę tak długo, jak długo będzie to potrzebne. - Wszyscy sojusznicy zgodzili się, że przyszłość Ukrainy jest w NATO - wskazał Biden i podkreślił, że pomoże Ukrainie zbudować silną obronę na lądzie, morzu i w powietrzu, co ma zapewnić stabilność w regionie i w przyszłości odstraszać wrogów.

- Ukraina kontynuuje postępy w sprawie koniecznych reform. Ale nie czekamy na to, by ten proces się zakończył, by dokonać długoterminowych zobowiązań na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy - dodał przywódca, po czym uścisnął dłoń Wołodymyra Zełenskiego.

- Ukraina otrzymała gwarancje bezpieczeństwa od grupy G7 - stwierdził z kolei prezydent Ukrainy. Zaznaczył też, że jest "etap" drogi Ukrainy do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. - Decyzje podjęte w stolicy Litwy były bardzo potrzebne Ukrainie. Jestem wdzięczny za okazane nam praktyczne wsparcie - powiedział.

Duda: Rosja przestała być partnerem dla NATO

Po wystąpieniach przywódców grupy G7 odbyła się też konferencja prasowa Andrzeja Dudy. Prezydent podkreślił, że szczyt w Wilnie to jasny komunikat, iż Rosja przestaje być absolutnie w jakimkolwiek stopniu partnerem dla NATO.

- Dzisiaj nie ma żadnych wątpliwości, Rosja jest agresorem, Rosja jest dzisiaj największym zagrożeniem dla państw NATO, to jest wprost tak nazwane (…), prowadzi agresywną wojnę na Ukrainie - wskazał Duda.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało, że w czwartek odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym polscy politycy mają omówić postanowienia szczytu NATO.

W czasie swojego wystąpienia sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oznajmił, że zgromadzeni w Wilnie przywódcy państw sojuszu ustalili "najbardziej szczegółowy" plan obrony od czasów zimnej wojny. - Podjęliśmy szereg decyzji mających dostosować sojusz do przyszłości - podkreślił.

Szef NATO o członkostwie Ukrainy

Podczas wcześniejszej wypowiedzi dla mediów, szef NATO podkreślał, że "Ukraina jest teraz bliżej NATO niż kiedykolwiek". - Potwierdziliśmy, że zostanie członkiem i ułatwimy jej drogę do Sojuszu - powiedział na szczycie w Wilnie.

- Musimy zadbać o to, by po zakończeniu wojny Ukraina miała gwarancję bezpieczeństwa - tak, by historia nigdy się nie powtórzyła. To pomoże odstraszyć agresora - dodał na konferencji, w której uczestniczył również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

