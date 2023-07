Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy odejść od zawieszenia sędziego Igora Tulei, powinno się przywrócić mu apanaże i zezwolić na orzekanie.

Dodatkowo TSUE stwierdziło, że sądy mają obowiązek nie uznawać mocy wiążącej rozstrzygnięć Izby Dyscyplinarnej oraz, że sprawy przyznane Tuleyi, a odebrane po jego zawieszeniu, należy ponownie mu przydzielić.

Wyroku Trybunału odczytał sędzia Marek Safjan.

Podstawą postępowania przed Trybunałem była uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, na mocy której uchylono immunitet sędziego Igora Tulei i zawieszono go w czynnościach służbowych oraz obniżono wynagrodzenie na czas zawieszenia.



Sąd Okręgowy w Warszawie, w związku z wątpliwościami co do bezstronności i niezawisłości Izby Dyscyplinarnej, wystąpił do Trybunału z pytaniem, czy prawo Unii stoi na przeszkodzie temu, by taki organ mógł uchylać immunitet przysługujący sędziom sądów powszechnych oraz, aby uznawać moc wiążącą podjętej przezeń uchwały.



W drugiej sprawie rozpatrywanej przez TSUE inny skład orzekający SO w Warszawie, któremu przydzielono jedną ze spraw pierwotnie powierzonych sędziemu, zwrócił się do Trybunału z pytaniem, czy prawo Unii wymaga, aby wstrzymał się on od dalszego rozpoznawania tej sprawy, nie uwzględniając uchwały Izby Dyscyplinarnej dotyczącej sędziego Tulei.

TSUE ogłosił wyrok ws. sędziego Igora Tulei. Komentarze

W mediach społecznościowych pojawiła się treść wyroku.

"Sądy mają obowiązek nie uznawać mocy wiążącej rozstrzygnięć Izby Dyscyplinarnej. Sprawy przyznane SSO Tuleyi, odebrane po jego zawieszeniu przez ID, należy mu przydzielić ponownie" - napisał komentator Patryk Wachowiec na Twitterze.

Dzisiejszy wyrok TSUE:

🔹 sądy mają obowiązek nie uznawać mocy wiążącej rozstrzygnięć Izby Dyscyplinarnej

🔹 sprawy przyznane SSO Tuleyi, odebrane po jego zawieszeniu przez ID, należy mu przydzielić ponownie pic.twitter.com/Nlq2xT2egK — Patryk Wachowiec (@Patryk_1234567) July 13, 2023

"Organy sądowe nie powinny stosować uchwały izby dyscyplinarnej o zawieszeniu" - napisał w mediach społecznościowych sędzia i członek Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia" Piotr Gąciarek.

"A sąd któremu przydzielono sprawę po zawieszonym sędzim, nie powinien jej rozpoznawać. Izba dyscyplinarna nie była organem niezawisłym po raz kolejny orzekł Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu" - dodał.

Organy sądowe nie powinny stosować uchwały izby dyscyplinarnej o zawieszeniu. A sąd któremu przydzielono sprawę po zawieszonym sędzim, nie powinien jej rozpoznawać. Izba dyscyplinarna nie była organem niezawisłym po raz kolejny orzekł Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. https://t.co/7bPjSA4giV — Piotr Gąciarek (@GaciarekPiotr) July 13, 2023

"Sędzia Igor Tuleya wygrał przed TSUE ! Izba Dyscyplinarna na śmietniku historii. Warto być przyzwoitym!" - skomentował prokurator i członek Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex super omnia" Krzysztof Parchimowicz.

Sędzia Igor Tuleya wygrał przed TSUE ! Izba Dyscyplinarna na śmietniku historii. Warto być przyzwoitym ! — Krzych Parchimowicz (@krzychparchimo2) July 13, 2023

Sprawa sędziego Igora Tulei. Przyznano mu odszkodowanie

Tydzień temu Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował że, Izba Dyscyplinarna, która osądziła sędziego nie była "niezależnym i bezstronnym trybunałem ustanowionym ustawą".



W opinii ETPCz doszło do naruszenia trzech przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu, prawa do prywatności oraz prawa do wolności wyrażania opinii.

ZOBACZ: D. Tusk: Pisowska władza to rządy kilkunastu mafijnych rodzin



Igor Tuleya ma otrzymać od Polski 30 tys. euro zadośćuczynienia i dodatkowe sześć tysięcy euro za koszty procesowe.

Sędzia Tuleya ostatecznie powrócił do orzekania pod koniec listopada po 740 dniach, gdy Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła decyzję o jego zawieszeniu, którą wydała nieistniejąca już Izba Dyscyplinarna.

mbl/ml/ Polsatnews.pl