57-latek, który podczas koncertu Zenka Martyniuka obrzucił go jajkami, został ukarany karą grzywny - podają media. Mężczyzna otrzymał również zakaz wstępu na imprezy masowe.

Do incydentu doszło w minioną sobotę. Podczas Dni Włodawy wystąpił Zenek Martyniuk z zespołem Akcent. Wydarzenie zorganizowano nad Jeziorem Białym, a jego organizatorzy zapowiadali, że bawić się będzie można zwłaszcza przy muzyce disco polo.

Zenek Martyniuk na scenie obrzucony jajkami

Koncert grupy wykonującej piosenki takie jak "Przez twe oczy zielone" czy "Przekorny los" nie powinna być więc zaskoczeniem. Dla jednej z osób zgromadzonych przed sceną obecność Akcentu nie była jednak mile widziana. W pewnym momencie w stronę Martyniuka poleciały jajka.

Na obrzucenie jajkami frontmana Akcentu publiczność zareagowała konsternacją, śmiechem zażenowania i okrzykami, w tym "Jaki wstyd!". Z filmu można wywnioskować, że większość osób chciała miło spędzić czas przy piosenkach zespołu i nie popierają zachowania nieznajomego mężczyzny.

Sprawca zatrzymany. Ma zakaz wstępu na imprezy

- I co, mamy tego pana, panowie ochroniarze? Chcielibyśmy go poznać na scenie. Jak taki chojrak, zapraszamy na scenę tutaj. Nasz basista chciałby poznać - dodawał Martyniuk, na co inna osoba z zespołu odpowiedziała: - Zawstydził się i zwiał.

Mężczyznę jednak zatrzymano, a teraz - jak informuje portal lublin112.pl - ukarano grzywną w wysokości 500 złotych. 57-latek ma też dwuletni zakaz wstępu na imprezy masowe.

"Mieszkaniec Włodawy tłumaczył, że nie podobała mu się muzyka, stąd jego zachowanie. Niebawem sprawa wraz z wnioskiem o ukaranie zostanie przekazana do Sądu Rejonowego we Włodawie" - czytamy na portalu.

nb/dsk/polsatnews.pl