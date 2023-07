Skandal w BBC. Prezenter trafił do szpitala, jego żona wydała oświadczenie

"Robię to przede wszystkim z troski o jego zdrowie psychiczne i aby chronić nasze dzieci. Huw cierpi na ciężkie problemy ze zdrowiem psychicznym. Jak zostało dobrze udokumentowane, w ostatnich latach był leczony z powodu silnej depresji" - napisała Vicky Flind, żona prezentera i znana dziennikarka.

Prezenter Huw Edwards w centrum oskarżeń. Żona reaguje

Podkreśliła, że wydarzenia z ostatnich kilku dni "znacznie pogorszyły sytuację, doznał kolejnego poważnego epizodu i obecnie przebywa w szpitalu, gdzie pozostanie w najbliższej przyszłości".

"Gdy wyzdrowieje, zamierza odpowiedzieć na artykuły, które zostały opublikowane. Aby było jasne, Huw został po raz pierwszy poinformowany o zarzutach skierowanych przeciwko niemu w zeszły czwartek. W tych okolicznościach i biorąc pod uwagę stan Huw, chciałbym prosić o uszanowanie prywatności mojej rodziny i wszystkich innych osób uwikłanych w te przykre wydarzenia" - poinformowała w oświadczeniu.

Flind zaznaczyła także, jej mężowi jest przykro, że tak wielu jego kolegów zostało narażonych na skutki ostatnich spekulacji medialnych. "Mamy nadzieję, że to oświadczenie położy temu kres" - dodała na koniec.

Zarzuty w sprawie prezentera BBC

Doniesienia o tym, że prezenter BBC zapłacił 17-letniej osobie 35 tys. funtów za zdjęcia o charakterze seksualnym, ujrzał światło dzienne po raz pierwszy na łamach The Sun, w ostatnią niedzielę. Stacja nie wymieniała jednak wówczas nazwiska dziennikarza.

Z opublikowanych informacji wynika, że wszystko zaczęło się w 2020 roku. Osoba, której prezenter płacił za zdjęcia, miała wtedy 17 lat. Z relacji matki ofiary wynika, że ta miała wydawać zdobyte pieniądze na narkotyki.

"Jeśli tak dalej pójdzie, moje dziecko skończy martwe" - miała powiedzieć kobieta, która znalazła w telefonie pociechy m.in. zdjęcia reportera.

Rodzina zwróciła się do "The Sun" w nadziei, że nagłośnienie przez media tej historii doprowadzi do jej zakończenia.

