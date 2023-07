Sprawę nagłośnił "The Sun". Z opublikowanych informacji wynika, że wszystko zaczęło się w 2020 roku. Osoba, której prezenter płacił za zdjęcia miała wtedy 17 lat. Z relacji matki ofiary wynika, że ta miała wydawać zdobyte pieniądze na narkotyki.

"Jeśli tak dalej pójdzie, moje dziecko skończy martwe" - miała powiedzieć kobieta, która znalazła w telefonie swojego dziecka m.in. zdjęcia z reportera.

Rodzina zwróciła się do "The Sun" w nadziei, że nagłośnienie przez media tej historii doprowadzi do jej zakończenia.

Media nie wymieniają nazwiska prezentera.

BBC bada sprawę

Stacja nie tylko wydała oświadczenie w tej sprawie, ale prowadzi też relację na żywo na swoim portalu.

"Przy takich historiach dziennikarze BBC News traktują BBC w taki sam sposób, jak każdą inną organizację, o której informuje serwis. Podobnie jak w przypadku każdej innej instytucji, BBC News musi zwrócić się do kierownictwa BBC w celu uzyskania odpowiedzi, a także skontaktować z biurem prasowym BBC by uzyskać oficjalne oświadczenia" - podają dziennikarze.

Dyrektor generalny BBC Tim Davie we wtorek podczas konferencji prasowej ma odpowiedzieć na pytania dziennikarzy, bo stacja traktuje doniesienia medialne w tej sprawie "niesamowicie poważnie".

"BBC traktuje wszelkie zarzuty poważnie"

"BBC traktuje wszelkie zarzuty poważnie i mamy solidne wewnętrzne procedury, aby proaktywnie radzić sobie z takimi zarzutami. Jest to złożony i szybko zmieniający się zestaw okoliczności, a BBC pracuje tak szybko, jak to możliwe, aby ustalić fakty w celu właściwego poinformowania o odpowiednich dalszych krokach. Ważne jest, aby sprawy te były traktowane uczciwie i ostrożnie" – napisała stacja w wydanym w niedzielę po południu oświadczeniu.

"BBC po raz pierwszy dowiedziało się o skardze w maju. W czwartek przedstawiono nam nowe zarzuty o innym charakterze i oprócz naszych własnych dochodzeń skontaktowaliśmy się również z władzami zewnętrznymi, zgodnie z naszymi protokołami. Możemy również potwierdzić, że pracownik płci męskiej został zawieszony" – dodano.

