Świetliki najbardziej znane są ze swojej charakterystycznej umiejętności bioluminescencji. Trudno oderwać od nich wzrok. Świetliki (Lampyridae) to owady, a dokładniej chrząszcze o niewielkich rozmiarach, od 0,6 do 2,5 cm. Potocznie określa się je mianem robaczków świętojańskich, choć tak naprawdę to tylko jeden z około 2 tysięcy gatunków.

W Polsce żyją ich trzy gatunki: iskrzyki (Lamprohiza splendidula), świetliki świętojańskie (Lampyris noctiluca) i świeciuchy (Phosphaenus hemipterus). Co ciekawe, święcące punkciki, które widzimy, nie należą wyłącznie do robaczków świętojańskich, ale też do iskrzyków. Najrzadziej widywane i tym samym najsłabiej poznane są świeciuchy - czytamy w serwisie Interia Zielona.

"Niesamowity pokaz"

Unikatową fotografią na swoim profilu podzieliły się Lasy Państwowe.

"Lipcowe iskrzyki to niesamowity pokaz. Samce w locie zapalają i gaszą zielonkawe światełko na odwłoku, szukając samic, które na roślinach świeceniem wabią partnerów" - napisano.

Coraz mniej świetlików

Świetliki przyczyniają się do stabilizacji sieci pokarmowej w przyrodzie. Ich larwy są bardzo żarłocznymi mięsożercami żywiącymi się bezkręgowcami o miękkich ciałach, takimi jak ślimaki czy dżdżownice. Z tego powodu są niezwykle cenionymi owadami w ogrodach oraz przez rolników.

Dwa lata temu naukowcy ocenili, że 14 procent gatunków świetlików jest zagrożona wyginięciem. Powodami są m.in. utrata siedlisk spowodowana rozwojem miast, zanieczyszczeniem światłem, suszą pestycydami i nawozami.

