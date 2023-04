Szacuje się, że rysiów w Polsce jest około 150. Najczęściej są niezwykle płochliwe. Jednak ten, którego pan Radosław spotkał w województwie zachodniopomorskim, nikogo się nie bał. Wręcz pozował do zdjęć.

Ścieżka rowerowa i spacerujący po niej ryś - taki widok nie trafia się często. Spotkał go łowczy, który w okolicy tropił dziki. - Usłyszałem bardzo dziwny dźwięk. Tak naprawdę nie wiedziałem co to (...), postanowiłem się przejść. Najnormalniej w świecie wszedłem na ryśka, który konsumował upolowaną sarnę - opowiada Radosław Dominowski.

- Nie chciałem mu przeszkadzać i się wycofałem - dodaje łowczy, z którym rozmawiał reporter Polsat News Marcin Szumowski.

WIDEO: Ryś spacerował po ścieżce rowerowej

Ryś sarnę zakrył trawą i przez dwa kolejne dni przebywał w okolicy, wzbudzając sensację wśród rowerzystów.

Rejent pochodzi z zamkniętej zagrody

Jak się okazało, ryś miał obrożę telemetryczną i udało się ustalić jego dane. Pochodzi z zamkniętej zagrody i ma na imię Rejent.

- Jest zdziczony i wypuszczony na wolność. Przez to, że miały kontakt z człowiekiem wcześniej (...), dystans ucieczki jest krótszy, niż w przypadku rysi urodzonych na wolności - mówi Marcin Tracz z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.

Tracz podkreślił też, że rysie nie są niebezpieczne i nie trzeba się ich obawiać.

