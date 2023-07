- Rosjanie są teraz tak związani na froncie, że nie mają potencjału, by zagrozić jakiemukolwiek członkowi NATO, nie mają potencjału zdolnego do tego, by wywołać kolejną awanturę. Zawdzięczamy to Ukrainie (…) To nie Wilno daje nam pokój. Pokój nam dał Zełenski i jego armia - mówił generał.

Gen. Waldemar Skrzypczak: To, że dajemy Ukrainie czołgi i amunicję to za mało

W ocenie gen. Skrzypczaka prezydent Ukrainy "przywiózł na szczyt NATO pokój", ponieważ "na długo związał siły zbrojne Rosji tym, co robi Ukraina". - Stąd pojawiła się wielka wiara Ukrainy w to, że NATO będzie dawało amunicję, ale i będzie podejmowało wysiłki takie, które zapewnią Ukrainie większe poczucie bezpieczeństwa - mówił.



Generał zaznaczy, że nie chodzi o uruchomienie art. 5. NATO, którym mówi, że atak na któregoś z członków Sojuszu powinien być interpretowany przez pozostałe państwa członkowskie jako atak na nie same. - Chodzi o podjęcie działań politycznych, które stworzą warunki, by Ukraina mogła myśleć o swojej przyszłości - zaznaczył.

WIDEO. Generał Waldemar Skrzypczak: To, że dajemy Ukrainie czołgi i amunicję to za mało

Gen. Skrzypczak został zapytany, czy prezydent Ukrainy został wynagrodzony w Wilnie za "podarowanie światu pokoju". - Pyta pan żołnierza, a nie polityka. Odpowiem po żołniersku - nie został. Nie wystarczy dawać czołgi, amunicję i mówić "bijcie się dalej" - przyznał, zaznaczając, że Ukraina poniesie ogromne konsekwencje tej wojny i naszego pokoju. - To, że dajemy im czołgi i amunicję, to za mało - dodał



Jak zaznaczył, Sojusz powinien podjąć działania, by zbudować potencjał na arenie międzynarodowej, który może wpłynąć na decyzję Władimira Putina o zakończeniu wojny, ale na warunkach Ukrainy – czyli z przywróceniem wszystkich okupowanych terytoriów.



- Dla mnie wynik Wilna jest niedoskonały, to za mało po prostu - podkreślił generał.

Szczyt NATO w Wilnie

W środę wieczorem zakończył się dwudniowy szczyt NATO w Wilnie.

-Wszyscy sojusznicy zgodzili się, że przyszłość Ukrainy jest w NATO - podkreślił Joe Biden podczas konferencji prasowej, wieńczącej szczyt. W trakcie szczytu Ukraina otrzymała gwarancje bezpieczeństwa od państw G-7, ale nie otrzymała zaproszenia do członkostwa w Sojuszu.

