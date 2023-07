Zgodnie z propagandową narracją Kremla, zapowiedź akcesji Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest faktycznym atakiem wymierzonym w Rosję.

Jak podkreślił Putin, po pierwszych sygnałach o ambicjach Kijowa dołączenia do NATO podjęta została decyzja o rozpoczęciu "specjalnej wojskowej operacji", czyli wojny w Ukrainie.

- Ukraina ma prawo do bezpieczeństwa, ale nie powinna niszczyć bezpieczeństwa innych krajów - stwierdził.

- Jestem pewien, że to (przystąpienie do NATO - red.) nie zwiększy bezpieczeństwa samej Ukrainy, ale sprawi, że świat będzie znacznie bardziej wrażliwym i doprowadzi to do dodatkowych napięć na arenie międzynarodowej - dodał.

Dostawy zachodniego sprzętu na Ukrainę

Wśród pytań dziennikarzy pojawiła się także kwestia zapowiedzianych przez kraje Zachodu kolejnych dostaw sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

- Dostawy nowej broni do Kijowa tylko pogorszą sytuację Ukrainy. Dostarczanie nowego sprzętu będzie tylko rozgrzewało konflikt - podkreślił Putin.

Zdaniem prezydenta już teraz widać, że zachodni sprzęt dostarczany na front nie jest tak skuteczny jak zapowiadano.

- No tak, wyrządzają szkody, ale w strefie walki z użyciem rakiet nic krytycznego się nie dzieje. To samo dotyczy zagranicznych czołgów, bojowych wozów piechoty - stwierdził.

- Zagraniczne czołgi płoną lepiej niż radzieckie samochody - zakpił.

Według Putina, opierającego się na danych ministerstwa obrony, od 4 czerwca do wczorajszego wieczoru w Ukrainie "zniszczono 311 czołgów", znaczna ich cześć, co najmniej jedna trzecia, to rzekomo pojazdy zachodnie, w tym Leopardy.

WIDEO: Miasta robią sobie antypromocję Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mjo/ Polsatnews.pl