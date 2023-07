- Sojusznicy ustalili pakiet środków, by przyjąć Ukrainę do NATO. Potwierdzamy, że Ukraina zostanie członkiem Sojuszu - stwierdził Jens Stoltenberg w trakcie konferencji prasowej podczas szczytu NATO w Wilnie. Władzom w Kijowie skrócono ścieżkę akcesyjną z procesu dwustopniowego na jednostopniowy.

Jak przekazał szef Sojuszu Północnoatlantyckiego, w trakcie szczytu ustalone zostały konkretne regulacje dotyczące przyjęcia Ukrainy do struktur NATO.

- Ustalony został pakiet trzech elementów dla Ukrainy. Po pierwsze, wieloletni program wsparcia by pomóc w przejściu z postsowieckich standardów na NATOwskie. (...) Po drugie, ustanowienie rady NATO-Ukraina jako nowe forum konsultacji i podejmowania decyzji, gdzie spotykamy się jako równi partnerzy. (...) Po trzecie, potwierdzamy, że Ukraina zostanie członkiem NATO i w tym celu wprowadzamy plan działania, który zmieni proces akcesyjny z dwustopniowego na jednostopniowy - stwierdził.

Stoltenberg podkreślił, że zaproszenie w skład Paktu Północnoatlantyckiego zostanie wysłane do Ukrainy, gdy "warunki ku temu zostaną spełnione".

Szef NATO potwierdził także wcześniejsze doniesienia o kolejnych pakietach pomocowych dla ukraińskich wojsk ze strony krajów Zachodu.

- Sojusznicy cały czas udzielają znaczącego wsparcia militarnego. To co jest najbardziej pilną sprawą to to, żeby Ukraina zwyciężyła. Bez tego w ogóle nie możemy mówić o członkostwie w NATO. Cieszę się, że pomoc nadal trwa - mówił.

- Dosłownie w ciągu kilku dni, usłyszeliśmy kolejne, nowe deklaracje. Francja ogłosiła, że dostarczy pociski dalekiego zasięgu, Niemcy ogłosiły wysłanie nowego systemu obrony powietrznej oraz pojazdy opancerzone - wymieniał.

Jens Stoltenberg: To historyczne wydarzenie dla Sojuszu

W trakcie spotkania podjęte zostały także decyzje dotyczące obronności. Przygotowany został plan rozwoju sił zbrojnych poszczególnych krajów NATO i rozbudowania jednostek szybkiego reagowania.

- Sojusznicy ustanowili nowy, spójny plan obronny, po to, by przeciwdziałać zagrożeniom typu Rosja - podkreślił.

- Wzmocnimy obronę Sojuszu. 300 tysięcy żołnierzy wysokiej gotowości, zarówno na lądzie, w powietrzu jak i na morzu - dodał.

Jednocześnie, jak podkreślił Jens Stoltenberg, dzisiejszy szczyt potwierdził wcześniejsze decyzje, która znacząco wzmacniają wschodnią flankę NATO.

- To jest historyczne wydarzenie dla Sojuszu. Jest to szczególnie ważne dla regionu Morza Bałtyckiego. Patrząc na mapę zdajemy sobie sprawę, że zdolność wsparcia regionu znacząco się podniosła, przez fakt, że Finlandia i Szwecja są członkami Sojuszu - mówił.

- To sprawia, że wszystkie kraje w tym regionie są silniejsze. To też jasną wiadomość, że decyzja o rozszerzeniu NATO należy do Sojuszu, a nie do Rosji. Pokazaliśmy to na poziomie nie tylko negocjacji, ale także czynów - podsumował.

Wołodymyr Zełenski: Ukraina uczyni NATO silniejszym

W trakcie trwania konferencji, na jednym z głównych placów stolicy Litwy odbywał się koncert na rzecz wsparcia Ukrainy. Jednym z elementów wydarzenia było przemówienie prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego.

Polityk podziękował Litwinom za wsparcie udzielone od początku wojny oraz skomentował decyzję Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- Dziękuję za pomoc w naszej obronie i co ważne, jasną pozycję co do zaproszenia Ukrainy do struktur NATO. (...) Ukraina obroni naszą i waszą wolność - stwierdził.

- NATO da Ukrainie bezpieczeństwo. Ukraina uczyni NATO silniejszym - podkreślił.

