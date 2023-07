W Zakopanym mieszka około 26 tysięcy osób. Każdego dnia miasto i okolice zwiedza prawie 100 tysięcy turystów - większość zmotoryzowanych.



- Krążymy od 40 minut, tak to wygląda, to jest problem - powiedziała jedna z turystek podczas rozmowy z Polsat News.

ZOBACZ: Pijani turyści w Zakopanem. On utknął na dachu, ona szła po torach



Przyjezdni uważają, że parkingów jest za mało, a miejsc powinno być więcej.



- Gdy przyjeżdża tych gości cztery razy tyle musielibyśmy się zamienić w jeden wielki parking, żeby starczyło miejsca dla wszystkich - stwierdziła Agata Pacelt-Mikler z urzędu miasta w Zakopanem.

Brak parkingów z Zakopanem. Władze apelują

Urzędnicy apelują, by zostawiać samochody w hotelach lub pensjonatach. Po mieście można przemieszczać się pieszo bądź komunikacją miejską. Do tego namawia także Tatrzański Park Narodowy, bo na szlaku do Morskiego Oka dochodzi do koszmarnych scen.

ZOBACZ: Prezydent w Zakopanem. Dwunastogodzinny maraton narciarski dla dzieci z niepełnosprawnościami



Turyści, którzy nie mogą znaleźć miejsca na parkingach zostawiają samochody przy drogach, mimo panującego zakazu.



- Jeżeli służby ratunkowe miałyby dojechać i tam udzielać pomocy, nie są w stanie tego zrobić, jeżeli pojazdy są zaparkowane w sposób nieprawidłowy - powiedział asp. sztab. Roman Wieczorek.

WIDEO: Brak miejsc parkingowych w Zakopanem

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



W okolicy Parku jest 1100 miejsc parkingowych do dyspozycji, jednak te bardzo szybko się zapełniają. Osoby, które nie zarezerwują wcześniej miejsca w internecie, muszą parkować nawet siedem kilometrów od wejścia do Parku Narodowego.



- Do godziny 11:00 mamy pełne parkingi, ewentualnie - jak pogoda jest taka niepewna - to do godziny 13:00 - podała Monika Trebunia-Tutka z TPN.

ZOBACZ: Parkingi zamienią się w elektrownie słoneczne. Na początek w Wielkiej Brytanii i Francji



Większość obleganych turystycznych miast ma taki sam problem. W tym wypadku miasto postanowiło w przyszłych latach wybudować parking na kilkaset samochodów na Sprykówce.

WIDEO: GOPR w akcji. Dziewczynka upadła i straciła przytomność w Karkonoszach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar/polsatnews.pl