Dzielnicowy z komisariatu policji w Mszczonowie, sierż. Paweł Nietrzebka był wraz z rodziną na wakacjach w Kemerze w Turcji.

Ostatniego dnia pobytu podczas kąpieli w morzu funkcjonariusz zauważył topiącego się mężczyznę, który krzyczał o pomoc, a po chwili zniknął pod wodą.

Policjant bez wahania zanurkował i zauważył, że mężczyzna wypuszcza powietrze i idzie na dno. Funkcjonariuszowi udało się wyciągnąć tonącego na powierzchnię, jednak wtedy o mało sam nie znalazł się pod wodą. Topiący się mężczyzna wpadł w panikę, uwiesił się na ratującym go policjancie i pociągnął go w dół.

Wezwał na pomoc ratowników

- Funkcjonariusz oswobodził się, podpłynął do mężczyzny od tyłu, zastosował chwyt ratowniczy i odholował go do liny z bojami ograniczającymi kąpielisko, a następnie zamocował jego ręce oplatając je linami tak, aby głowa znajdowała się nad powierzchnią - poinformowała st. sierż. Patrycja Sochacka z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Gdy tonący mężczyzna uspokoił się, policjant postanowił sprowadzić pomoc, cały czas obserwując poszkodowanego. Dopłynął do brzegu i pobiegł do wypożyczalni sprzętu pływackiego, gdzie poinformował o zdarzeniu dwóch ratowników.

Cała trójka podpłynęła skuterami do poszkodowanego, który kurczowo trzymał się liny. Ratownicy wyciągnęli go z wody i przewieźli na brzeg, gdzie została mu udzielona pomoc.

Topiący się mężczyzna może mówić o sporym szczęściu. Jak się bowiem okazało sierż. Paweł Nietrzebka jest z wykształcenia ratownikiem medycznym, a od 30 lat ma też uprawnienia ratownika wodnego.

