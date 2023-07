Dwaj pijani mężczyźni weszli do Bałtyku na niestrzeżonej plaży w Międzyzdrojach. Na miejscu doszło do interwencji ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. - W tym przypadku nie było problemów, panowie podziękowali za interwencję, obyło się bez żadnych sprzeczek - powiedział Polsat News Michał Małecki, ratownik wodny.

Nagranie ze zdarzenia zostało zamieszczone przez ratowników WOPR Międzyzdroje w niedzielę w mediach społecznościowych. Można na nim zobaczyć dwóch pijanych mężczyzn, którzy w minioną sobotę weszli do morza na niestrzeżonej plaży.

Pijani weszli do Bałtyku. Interweniował WOPR

Na nagraniu widać, że mężczyźni mają problem z wyjściem z wody – jeden przewrócił się, a drugi upadł, pomagając koledze wstać.

- Mężczyźni zostali dostrzeżeni jedynie dzięki kamerom monitoringu. Kiedy szef ratowników zobaczył to niebezpieczne zachowanie, wysłał patrol i ostatecznie mężczyźni zostali wyciągnięci z wody - relacjonował reporter Polsat News Mateusz Kopyłowicz.

ZOBACZ: Zamiast ratować topiącego się kolegę, nagrywał filmik. 53-latek utonął

- To były klasyczne dwa piwa. Zawsze jak pytamy poszkodowanego, czy coś pił to zawsze słyszmy, że dwa piwa. Jak to słyszymy, już wiemy, że na pewno nie były to dwa piwa. W tym przypadku nie było problemów, panowie podziękowali za interwencję, obyło się bez żadnych sprzeczek - powiedział Polsat News Michał Małecki, ratownik wodny.



Jak dodał, mężczyźni po zdarzeniu zeszli z plaży.

WIDEO. Międzyzdroje: Pijani mężczyźni weszli do Bałtyku

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Ponad 50 utonięć od początku czerwca

Reporter Polsat News w poniedziałek pokazywał plażowiczom w Międzyzdrojach nagranie z soboty. - W tym nadmorskim kurorcie wszyscy mówią o głupocie i ryzykowaniu własnego życia - przekazał.

- Bardzo nieroztropne, naganne wręcz. Powinni zostać ukarani - mówiła jedna z plażowiczek. - Brak odpowiedzialności, na pewno na sto procent. Dorośli ludzie - dodała druga.



Od początku czerwca w Polsce utonęło ponad 50 osób, są to głównie mężczyźni w średnim wieku.

WIDEO: Koniec stanu zagrożenia epidemicznego. Co się zmieni? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/dsk/Polsat News