Do tej pory z bramek ABC, czyli automatycznej kontroli granicznej, korzystały dzieci wjeżdżające do Polski z innego kraju. Od 15 czerwca do końca września na lotnisku Warszawa-Okęcie, osoby powyżej 12. roku życia, wyjeżdżające z Polski, również będą mogły przejść przez taką bramkę.

Służą one do samodzielnej odprawy pasażerów podróżujących do i z państw spoza strefy Schengen, co znacząco skraca ten proces - nawet do kilkunastu sekund.

Odprawa w bramce ABC krok po kroku

Pasażer odprawiający się w bramce ABC w pierwszej kolejności skanuje swój dokument, przykładając go do czytnika. Po otwarciu drzwi wejściowych podróżny musi wejść do środka. Następuje proces sprawdzenia i weryfikacji biometrycznej. Automatycznie porównywane są wizerunek twarzy, odciski palców i potwierdzane, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem.

Po pozytywnej weryfikacji otwierają się drzwi wyjściowe i pasażer może opuścić bramkę. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych czynności i szczegółowych sprawdzeń, podróżny jest kierowany na drugą linię kontroli.

Cały proces można zobaczyć na poniższym nagraniu Straży Granicznej.

Obecnie bramki ABC znajdują się na sześciu lotniskach: Gdańsk-Rębiechowo, Kraków-Balice, Poznań-Ławica, Warszawa-Modlin, Warszawa-Okęcie, Wrocław-Strachowice.

📣Od jutra tj.od 15.06 w lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Okęcie,dzieci powyżej 1️⃣2️⃣roku życia będą mogły odprawić się w bramkach automatycznej kontroli granicznej #bramkiABC wyjeżdżając z🇵🇱

Do tej pory było to możliwe jedynie przy wjeździe do🇵🇱

Z wytypowanych bramek automatycznej kontroli granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski będą mogły skorzystać dzieci, które ukończyły 12 lat, mają co najmniej 140 cm wzrostu, posiadają biometryczne dokumenty podróży, są obywatelami państw Unii Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej lub Szwajcarii.

