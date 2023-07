W piątek 7 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła ogólnopolskie wyniki matur. - Tegoroczny egzamin dojrzałości zdało 84,4 proc. maturzystów - poinformował dyrektor CKE Marcin Smolik. To lepszy wynik niż przed rokiem, gdy maturę zdało 78,2 proc. absolwentów. Do wrześniowego egzaminu poprawkowego dopuszczonych jest 11,3 proc. zdających.

Do tegorocznego egzaminu przystąpiło ponad 253 tys. obywateli Polski oraz 113 obywateli Ukrainy.

151 076 absolwentów mierzyło się z egzaminem maturalnym w Formule 2023. 103 z nich to obywatele Ukrainy.





Do egzaminu maturalnego w Formule 2015 przystąpiło 102 419 uczniów, w tym 10 z Ukrainy.

CKE podała wyniki matur. Jest lepiej niż przed rokiem

Egzamin dojrzałości zdało 84,4 proc. wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 11,3 proc. maturzystów nie zdało egzaminu z jednego przedmiotu, co daje im możliwość podejścia do egzaminu poprawkowego. 4,3 proc. nie zdało egzaminu maturalnego z dwóch lub większej liczby przedmiotów.

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego zdało 97 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, egzamin z matematyki - 88 proc., a z języka angielskiego - 97 proc.

Maturę w Formule 2023 zdało 91,1 proc. osób. Do egzaminu poprawkowego podejdzie 6,4 proc. zdających. 2,5 proc. nie zdało egzaminu dojrzałości.

CKE podała wyniki matur. Szczegółowe dane

Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących pisemny egzamin maturalny z języka polskiego zdało 98 proc. abiturientów, egzamin z matematyki – 94 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski – zdało go 98 proc.

Wśród tegorocznych absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia pisemny egzamin maturalny z polskiego zdało 95 proc. abiturientów, egzamin z matematyki – 80 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski – zdało go 95 proc.

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z liceów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 66 proc. możliwych do uzyskania punktów, z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 71 proc. możliwych punktów, a z języka angielskiego – 85 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 57 proc. możliwych do uzyskania punktów, z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 51 proc., z języka angielskiego – 73 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Wśród tegorocznych absolwentów z liceów ustny egzamin z języka polskiego zdało 99,5 proc. abiturientów, a egzamin z języka obcego zdało 99,1 proc. Średni wynik z egzaminu ustnego z języka polskiego to 73 proc. punktów możliwych do uzyskania, a z języka obcego – 82 proc..

Wśród tegorocznych absolwentów z techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia ustny egzamin z języka polskiego zdało 98,6 proc. abiturientów, a egzamin z języka obcego – 96,4 proc. Średni wynik z egzaminu ustnego z języka polskiego to 60 proc. punktów możliwych do uzyskania, a z języka obcego 67 proc.

Matura 2023. Dwie formuły egzaminu

Tegoroczna matura przeprowadzana była w dwóch formułach. Nowej (Formuła 2023) dla absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących oraz starej (Formuła 2015) dla uczniów techników, którzy ukończyli czteroletnie technikum oraz absolwentów szkół branżowych II stopnia.

Maturzyści musieli przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego.

Matura 2023. Egzaminy na poziomie rozszerzonym

Wśród przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym były: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

ZOBACZ: Matura 2023. Gdzie szukać arkuszy z odpowiedziami?

Ponieważ egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Matura 2023. Ilu abiturientów pisało rozszerzenia?

Deklaracje o chęci zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 57,2 proc. tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 26,9 proc., trzy egzaminy – 12,5 proc., cztery egzaminy – 2,2 proc., pięć egzaminów – 0,4 proc., sześć egzaminów – 0,1 procent.

Jeśli chodzi o tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, deklaracje o chęci zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 21,5 proc. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 35,6 proc. absolwentów z liceów, trzy egzaminy – 34,9 proc., cztery egzaminy – 7,2 proc., pięć egzaminów – 0,7 proc., sześć egzaminów – 0,1 procent.

pgo/dsk/Polsat News /PAP