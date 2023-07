Do tej rozmowy nigdy nie doszło. W sieci krąży spreparowany wywiad, przeprowadzony rzekomo przez dziennikarkę Polsat News Agnieszkę Gozdyrę. Rozmówcami są muzyk Krzysztof Skiba oraz dr Adam Sipiński, a artykuł nakłania, by kupić lek na głuchotę. "Padliśmy ofiarą oszustów, sprawę zgłaszamy" - zapowiedziała Agnieszka Gozdyra, a Krzysztof Skiba przestrzegł, że "wywiad" to próba wyłudzenia pieniędzy.