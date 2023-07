- Jeden lepszy telefon na kilka lat zamiast słabszego urządzenia wymienianego co roku to z perspektywy czasu jest bardziej ekonomiczny wydatek - tłumaczy polsatnews.pl Franciszek Sterczewski. Poprosiliśmy posła Koalicji Obywatelskiej o komentarz do wydatku jego biura poselskiego. Polityk zakupił iPhone'a za blisko osiem tysięcy złotych, chociaż na rynku są sporo tańsze modele.