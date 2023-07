Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że Polska i Włochy mają długą historię przyjaźni i współpracy, rozumieją się także podczas wyzwań, z którymi kraje muszą się zmagać obecnie. - Nasze kraje mają bardzo podobną wizję rozwoju naszego kontynentu, spraw, które się tutaj toczą - wyjaśnił.

Meloni przypomniała z kolei, że Polska jest jedynym krajem europejskim, które odwiedziła dwukrotnie od rozpoczęcia swojej kadencji. - Wydaje mi się, że to już wystarczy, żeby pokazać, jak ważna i głęboka jest nasza współpraca i relacje dwustronne - podkreśliła premier.

Jak zauważyła, "właściwie niemal we wszystkich kwestiach, o których dyskutujemy na Radzie Europejskiej, nasze stanowiska są wspólne". - Jest to wiele tematów w tym trudnym i pełnym kryzysów okresie. Musimy stawić czoła temu wszystkiemu - mówiła Meloni.

Wojna na Ukrainie

Polityk wyraził zadowolenie, że Włochy są "na tej samej długości fali" co Polska, jeśli chodzi o przyszłość więzi transatlantyckich. Szef polskiego rządu ocenił, że Polska i Włochy mają bardzo podobne stanowiska, dotyczące zapewnienia jak najmocniejszych deklaracji bezpieczeństwa Ukrainie podczas nadchodzącego szczytu NATO.

- Wiemy doskonale, że bierność wobec Ukrainy byłaby czymś szalenie niebezpiecznym. Dlatego mimo ogromnych wysiłków w kraju dotyczących wzmocnienia naszej siły obronnej i Włochy i Polska pomagają Ukrainie dostawami broni, a jednocześnie w to miejsce wprowadzamy nową, nowoczesną broń - mówił.

Morawiecki powiedział, że z szefową włoskiego rządu rozmawiał także o współpracy przemysłu zbrojeniowego. - Jest świetna włoska firma Leonardo Agusta Westland i na tej kanwie też będziemy bardzo blisko ze sobą współpracować - wyjaśnił.

- Stanowisko Włoch i Polski jest właściwie identyczne. Stoimy u boku Ukrainy oraz obrony wolności narodu, który zadziwia cały świat, broniący swojej wolności i suwerenności granic przed agresją, której nie możemy zaakceptować. Zrobimy wszystko, aby przeciwstawić się jej – podkreśliła Meloni.

- To oznacza, że będziemy stać u boku Ukrainy, dopóki będzie to konieczne. Będziemy wspierać ją. To dotyczy też szczytu NATO - zadeklarowała Meloni. Jej zdaniem "zapewnienie gwarancji rzeczywistych to absolutna podstawa, aby w przyszłości uzyskać sprawiedliwy i trały pokój".

Premier Włoch zwróciła także uwagę na autonomię strategiczną. - Europa tak naprawdę nie kontroluje swoich podstawowych łańcuchów dostaw. I to nie zapewni Europie niezależności, samowystarczalności, możliwości bycia panem własnego losu. (..) Do centrum naszych dyskusji musi wrócić obronność. Zasady musza być dostosowane do wyboru strategicznego – powiedziała Meloni. Dodała, że "pakt stabilności i rozwoju musi wspierać przede wszystkim rozwój".

Nielegalna imigracja

Premier wskazał jednak, że głównym tematem jego dzisiejszych rozmów z Meloni jest nielegalna imigracja do Europy. - Temu poświęciliśmy sporo czasu. Jak najbardziej chcę zrozumieć włoskie stanowisko, aby właśnie zewnętrzne granice były jak najsilniej chronione. To jest też stanowisko polskie - wyjaśnił..

Dodał, że aby wewnętrzeuropejska współpraca podążała we właściwym kierunku, nie można "prowadzić do integracji kolejnych obszarów, gdzie powinna obowiązywać zasada subsydiarności".

- O tym też dziś rozmawialiśmy, że w wielu obszarach powinna obowiązywać zasada jednomyślności, subsydiarności (...), a nie realizacji wizji centralizacyjnej, która jest groźna dla spójności Europy - dodał.

Premier wskazał, że uszczelnienie granic zewnętrznych jest kwestią fundamentalną, dlatego Polska nie zgadza się na nielegalną imigrację. - Nie zgadzamy się także na jakiekolwiek nakładanie kar za nieprzyjmowanie - dodał.

Premier Włoch oceniła, że dopóki Europa będzie myślała, że uda jej się rozwiązać problem, dyskutując o tym co zrobić z nielegalną imigracją, jaka już jest na terenie Europy, to nigdy nie uda nam się znaleźć rzeczywistego rozwiązania.

- Dlatego, że interesy poszczególnych krajów, ze względów często geograficznych, są inne. Natomiast, to co możemy wspólnie zrobić, to połączyć interesy wszystkich krajów i zatrzymać tą nielegalną imigrację zanim ona do nas dotrze - zaznaczyła.

Jak podkreśliła, musi to być zupełnie inna praca w stosunku do Afryki, wsparcie tych osób, które bardzo często są ofiarami handlu i przemytu ludzi.

- Świetnie rozumiem pozycję Polski, jeśli chodzi o pakt o azylu i migracji. Rozumiem tą trudność w przyjęciu tych dodatkowych imigrantów. Tym bardziej do krajów, które przecież przyjmują tak wielu uchodźców ukraińskich - powiedziała Meloni. - Europa nie do końca docenia to poświęcenie - dodała.

Meloni podziękowała Polakom i rządowi za wsparcie Ukrainy.

