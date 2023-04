- Kary są milionowe, a kontrole wciąż trwają. Nie zakończył się także wszystkie procedury odwoławcze. W tej chwili wiadomo, że kary nałożono na dwóch lekarzy i jedną przychodnię w Krakowie i Łodzi - przekazała reporterka Polsat News Teresa Gut.



Sprawa dotyczy dwóch leków dla pacjentów leczonych na cukrzycę typu II. - Te leki zrobiły oszałamiającą karierę w mediach społecznościowych, ponieważ ich skutkiem ubocznym jest znaczna utrata masy ciała, co oznacza, że stały się popularne wśród osób, które chciały schudnąć - mówiła Teresa Gut.



Popularność leków sprawiła, że pojawił się problem z ich dostępnością dla osób, które powinny być nimi leczeni.



- Staramy się zabezpieczać naszych pacjentów w miarę potrzeb, natomiast marzec był najgorszym miesiącem, ponieważ dostawy do Polski zawsze są na początku miesiąca, a w marcu tej dostawy nie było - powiedziała Polsat News farmaceutka, kierowniczka apteki Agnieszka Dyr.



Mimo większej dostawy pod koniec miesiąca, popularność leków zaburzyła ich dostępność. - Zawsze staramy się, żeby pacjenci, którzy do nas przychodzą mieli dostępną dawkę - dodała.

NFZ zauważyło wzrost sprzedaży leków

- W ciągu dwóch lat w przypadku dwóch leków na cukrzycę liczba opakowań refundowanych, ale też poziom refundacji wzrósł w przypadku tych leków 6-, a nawet 8-krotnie. Jest to dla nas podstawa do wszczęcia gruntownych analiz, monitoringu, dlaczego aż tak duży wzrost sprzedaży leków refundowanych mamy. Jest to też powód i wskazanie do rozpoczęcia kontroli - przekazała rzeczniczka małopolskiego oddziału NFZ w Krakowie Aleksandra Kwiecień.

WIDEO. Kary dla lekarzy za przepisywanie leków niezgodnie z przeznaczeniem

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Lekarze, którzy zostali ukarani nie odnoszą się do sprawy.



- Część lekarzy podkreśla, że lek może być wykorzystywany w przypadku leczenia otyłości, ale pod ścisłą kontrolą i nadzorem lekarskim. W tym przypadku problem polega na tym, że leki były przepisywane ze 100 proc. refundacją dla osób, które chciały stracić kilogramy - wyjaśniała Teresa Gut.



- Leki okazały się złotym Graalem dla wszystkich, którzy chcą schudnąć. Tu pojawił się problem, bo leki zaczęły być sprzedawane jako refundowane dla pacjentów, którzy nie mają cukrzycy - mówiła Polsat News dr Magda Wiśniewska, diabetolog w szpitalu klinicznym nr 2 w Szczecinie.



Jak dodała, pacjenci po odstawieniu leku "mają efekt jojo". - W tym przypadku kluczową jest zmiana myślenia - zaznaczyła.

WIDEO: Nachodzi fala ciepła. Znamy prognozę na weekend Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/Polsat News