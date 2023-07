Zakup pierwszego mieszkania to nie tylko spore wyzwanie dla młodych dorosłych, ale często opcja zupełnie niedostępna. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało program dopłat do kredytu mieszkaniowego.

- Reguły są proste. Jeśli do tej pory nie mieliśmy nieruchomości - ani mieszkaniowej, ani domu - i nie mamy więcej niż 45 lat to co do zasady możemy z tego programu skorzystać - zapowiadał wcześniej na antenie Polsat News Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii z Prawa i Sprawiedliwości.

W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić musi przynajmniej jedno z nich.

Bezpieczny kredyt 2 procent. Co ze zdolnością kredytową?

Dodał, że dochodzi do tego także kwestia zdolności kredytowej. - Ale także tutaj zrobiliśmy bardzo dużo żeby ją poprawić - dodał.

Jak wskazał minister, wśród rozwiązań jest między innymi rata malejąca z równą spłatą kapitałową. To - tłumaczy Buda - poprawia nam tę zdolność. Dodatkowo zmiana rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego jeszcze o 30 proc. poprawia sytuację.

Maksymalna wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem to 600 tys. zł.

Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania.

"Tu zaczynają się problemy"

"Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 procent" - czytamy w komunikacie resortu Rozwoju i Technologii. Będzie ona przysługiwała przez 10 lat.

- Oczywiście jeśli ktoś miał nieruchomość i ją sprzedał no to tu zaczynają się problemy, bo uzyskał środki ze sprzedaży - mówi. Waldemar Buda podkreśla, że taka osoba nie kwalifikuje się wówczas do programu.

Bezpieczny kredyt na mieszkanie. Jak to wygląda w praktyce?

Ministerstwo ilustruje swój program przykładem małżeństwa z jednym dzieckiem, które wzięło kredyt na 500 tys. złotych na 30 lat. "Oprocentowanie o stałej stopie wynosi 8,46%. Dla ustalenia dopłaty jest one pomniejszone o 10% (uwzględnienie składnika marży), czyli wynosi 7,61%" - czytamy.

W okresie 10 lat dopłata ze środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego pomniejszy ratę. Raty kapitałowo-odsetkowe będą w tym czasie malejące, dlatego rata i wysokość dopłaty będą się zmieniały. Dla pierwszej raty różnica to prawie 2,6 tys. zł. Rata bez dopłaty wyniesie ok. 5,4 tys. zł, a z dopłatą ok. 2,8 tys. zł.

Po upływie wspomnianych 10 lat kredytobiorca będzie spłacał kredyt w formie stałej raty kapitałowo-odsetkowej (przejście na tzw. annuitet). Bez zmiany oprocentowania miesięcznie będzie to 3.172,74 zł. Kwota ta może być niższa np. z uwagi na nadpłatę kredytu czy niższe stopy procentowe.

Premier: Ciężko o wolność obywatelską, jeśli nie ma wolności gospodarczej

Program bezpieczny kredyt 2 procent, który rusza w poniedziałek, omówił szczegółowo na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. - Ciężko o pełną realną wolność społeczną, obywatelską w momencie, gdy nie ma zdolności gospodarczej - stwierdził.

- Wspieranie młodych rodzin jest dla nas fundamentalne. Dlatego cieszę się z tego programu, który dzisiaj przedstawiamy. To element dotrzymania słowa, bo ogłaszaliśmy kilka miesięcy temu główne jego zręby - dodał.

Premier podkreślił, że chciałby, żeby młodzi ludzie mogli swoją energię poświęcać na kształcenie czy życie prywatne. - Własny dom czy mieszkanie to dla młodych ludzi jedno z najważniejszych marzeń życiowych. Dlatego chcemy, żeby nasz nowy pomysł służył stabilizacji i stałości. Nazywamy go bezpiecznym, bo on ma stałą stopę procentową - tłumaczył.

Konto mieszkaniowe. Zasady korzystania

Drugim filarem programu jest konto mieszkaniowe. - Będzie je mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania albo osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci - mówił Morawiecki.



- Osobie oszczędzającej będzie co roku naliczana premia równa rocznemu wskaźnikowi inflacji bądź przyrostowi ceny jednego metra kwadratowego pokazywanego przez GUS - oświadczył.

Prowadzenie konta to zobowiązanie do systematycznego oszczędzania przez okres od 3 do 10 lat w postaci miesięcznych wpłat od 500 do 2 tys. złotych. Wpłacać można po ukończeniu 13 roku życia. Czas na wykorzystanie środków to 5 lat (gdy okres oszczędzania zakończył się przed 25. rokiem życia, środki do wykorzystania do kończenia 30 lat).

