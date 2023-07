Część mieszkańców Krakowa miała dość krzyków, rozbitych butelek i burd wszczynanych przez pijane osoby, które nie pozwalały im spać. Walczyli, by w mieście sprzedaż alkoholu była nocą zakazana. Ich działania przyniosły skutek - od soboty wprowadzono nocną prohibicję. Decyzją radnych sklepy nie mogą sprzedawać piwa, wódki czy wina od północy do 5:30 rano. Dotyczy to również stacji benzynowych.