Na północy Polski zaobserwowano wysyp poziomek. Zdjęciami owoców podzielił się w czwartek w mediach społecznościowych leśnik Dawid Kontny, prowadzący profil Borem Lasem Wodą Bagnem na Facebooku.

"Jak żyje nie pamiętam takiego urodzaju!" - czytamy we wpisie.

Wysyp poziomek w polskich lasach. Leśnicy pokazali zdjęcia

Na zdjęciach można zobaczyć poziomki na krzaku oraz wypełniony nimi pojemnik. Leśnik podkreślił, że w Borach Tucholskich jest prawdziwe zatrzęsienie owoców.

"Żal więc nie skorzystać z tej czerwonej i aromatycznej obfitości i nie pozbierać choćby pojemniczka na jakiś deser, pierożki lub jak w moim przypadku, na pyszny dżem poziomkowy" - napisał Dawid Kontny pod fotografiami swoich zbiorów.

Wysyp poziomek potwierdzili także pracownicy Nadleśnictwa Cisna, położonego w Bieszczadach. "Zaczynamy sezon na słodkie dary z lasu" - podkreślono pod fotografią wykonaną przez Łukasza Wasłowicza.

Leśnicy zachęcają do zbierania poziomek. "Mają znaczenie dietetyczne"

Sezon na poziomki w Polsce przypada w czerwcu i lipcu. W Polsce występują trzy gatunki: poziomka pospolita, a poziomka twardawa oraz poziomka wysoka.

"Zawierają dużo witaminy C, minerały i kwasy organiczne, mają znaczenie dietetyczne. Najlepsze są do bezpośredniego spożycia, nie należy ich jednak zbyt długo przetrzymywać, gdyż łatwo gorzknieją. Poziomki nadają się na soki, konfitury i dżemy, jak również do mrożenia" - podkreślają na swojej stronie internetowej Lasy Państwowe.

