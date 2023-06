W programie "Debata Dnia" w piątek poseł Nowej Nadziei mówił, że ochrona zdrowia jest teraz finansowana z prywatnych pieniędzy, bo "one są zabierane w podatkach i przekazywane na nieudolną, marnotrawiąca środki ochronę zdrowia". Berkowicz dodał, że to "relikt komuny".

Berkowicz: Proponujemy bon zdrowotny

- Dlatego my proponujemy bon zdrowotny jako pierwszy krok. To znaczy: podzielić budżet na zdrowie na liczbę obywateli, przekazać ten bon, żeby wszystkie instytucje - czy państwowe, czy prywatne konkurowały, podwyższając swoją jakość i obniżając ceny o ten bon - powiedział Berkowicz.

Agnieszka Gozdyra przytoczyła wyliczenia widza, według których - przy budżecie na ochronę zdrowia w wysokości 165 mld zł oraz 38 mln Polaków - bon na jedną osobę wyniósłby 4340 zł.

Poseł wyjaśnił, że "istnieje coś takiego jak ubezpieczenie". - W tym momencie państwo jest ubezpieczycielem, czyli my wszyscy żyrujemy ubezpieczenia zdrowotne. Na rynku normalnym i prywatnym istnieją ubezpieczenia, które nie są tak jak teraz stratne, bo jest nieuczciwa konkurencja ze strony państwa. I ubezpieczenia działają dokładnie tak samo, jak składka zdrowotna, tylko efektywniej - dodał.

Pytany, czy takie ubezpieczenie miałoby być obowiązkowe, odparł, że "każdy jest kowalem własnego losu".

Poseł opublikował w mediach społecznościowych dokładne założenia propozycji:

Rządowa propaganda oszukuje Polaków, a program Konfederacji dla ochrony zdrowia jest jasny:

- Likwidacja monopolu NFZ i dopuszczenie innych ubezpieczycieli.

- Zamiast przymusowego ubezpieczenia w NFZ każdy wybierze sobie ubezpieczyciela (w ramach swojej składki zdrowotnej!).… pic.twitter.com/DkPf8mQ8Qa — Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) June 27, 2023

Minister zdrowia: Konfederacja wyklucza leczenie chorób onkologicznych

Do propozycji, o której mówił poseł w programie "Debata Dnia" odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski. "Już wiemy, że Konfederacja wyklucza leczenie chorób onkologicznych - średni koszt na jednego z 2,21 mln pacjentów to 7,1 tys. zł rocznie. A dzieci z chorobami rzadkimi mają same płacić? To już nie zabawa na piwie ze Sławomirem Mentzenem, ale poważne zagrożenie dla polskich pacjentów" - napisał.

Już wiemy, że @KONFEDERACJA_ wyklucza leczenie chorób onkologicznych - średni koszt na jednego z 2,21 mln pacjentów to 7,1 tys zł rocznie. A dzieci z chorobami rzadkimi-mają same płacić? To już nie zabawa na piwie ze @SlawomirMentzen ale poważne zagrożenie dla polskich pacjentów https://t.co/plaWOaGevx — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) June 27, 2023

Sprawę skomentował również wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. "Właśnie dowiedzieliśmy się, że Konfederacja będzie finansować świadczenia medyczne do 4340 zł na pacjenta w roku. A więc jak dojdą do władzy, skończą choćby z przeszczepami: wątroby - 400 tys. zł, płuca - 450 tys. zł, czy wszczepieniem sztucznych komór - 560 tys. zł" - wyliczył.

Właśnie dowiedzieliśmy się, że @KONFEDERACJA_ będzie finansować świadczenia medyczne do 4340 zł na pacjenta w roku. A więc jak dojdą do władzy skończą choćby z przeszczepami: przeszczep wątroby-400 tys zł, przeszczep płuca-450 tys zł, wszczepienie sztucznych komór-560 tys zł. — Waldemar Kraska (@WaldekKraska) June 27, 2023

