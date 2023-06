Europosłankę Sylwię Spurek oburzył pomysł polityków Lewicy, którzy w lecie chcą rozmawiać z Polakami przy mięsnym grillu. Jej zdaniem takim spotkaniom powinny towarzyszyć wyłącznie potrawy, których składniki nie pochodzą od zwierząt. "Odłóżcie kiełbasę wyborczą, chyba że będzie to wegańska kiełbasa. Nie idźcie, proszę, tą drogą" - zaapelowała Spurek.

Rozpoczynający się właśnie okres wakacyjny w tym roku z pewnością nie będzie spokojny dla polityków, którzy przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi będą chcieli zbudować jak największe poparcie.

W trakcie lata Polakom chcą towarzyszyć przedstawiciele Nowej Lewicy. - Będziemy się spotykali z wyborcami przez całe wakacje, aby im przekazać, że mają na kogo głosować i na kogo liczyć - podkreśliła Magdalena Biejat w czasie trasy objazdowej na Mazowszu.

Spotkania ma uatrakcyjniać grill i pieczone kiełbaski. - Taka polityka przy grillu. Chodzi o to, żeby spędzić miło czas, porozmawiać o polityce, żeby nie było w codziennym życiu tylko przestrzeni na jakieś konwencje, ale też na kampanię blisko ludzi - powiedział w rozmowie z "Faktem" szef klubu partii Krzysztof Gawkowski.

Polityk zapewnił jednak, że partia ma też kulinarne propozycje dla wegan. Ta deklaracja nie była jednak wystarczająca dla Sylwii Spurek.

Spurek apeluje do Nowej Lewicy. "Miejcie odwagę"

Europosłanka, która do Parlamentu Europejskiego dostała się z list Wiosny Roberta Biedronia, skrytykowała środowisko polityczne Nowej Lewicy za grille z produktami mięsnymi. "Nie idźcie, proszę, tą drogą!" - napisała w mediach społecznościowych.

"Ale jeżeli polska Lewica uważa, że w XXI wieku może wygrywać wybory z kiełbasą i kaszanką w ręce, to czarno widzę jej przyszłość. Jeśli Lewica chce wygrywać, przekonywać do siebie wyborców i wyborczynie, to w każdym aspekcie musi być progresywna" - podkreśliła Spurek na Facebooku.

Jej zdaniem Nowa Lewica powinna organizować grille wyłącznie wegańskie. "Miejcie odwagę zaproponować najbardziej progresywny program w kwestii praw zwierząt" - zwróciła się do byłych kolegów partyjnych. Wiosna stała się częścią lewicowej koalicji, ale Spurek już wcześniej opuściła partię.

"Jeżeli Lewica chce walczyć o głosy wegan i weganek, to chętnie jej w tym pomogę. Ale odłóżcie kiełbasę wyborczą, chyba że będzie to wegańska kiełbasa" - podsumowała Sylwia Spurek.

