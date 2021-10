"Odsyłamy mięso i mleko do historii! Taką UE najbardziej lubię" - napisała w środę europosłanka Sylwia Spurek, komentując decyzję Parlamentu Europejskiego. Dał on zielone światło, by państwa Wspólnoty podwyższały VAT na produkty "niezdrowe i o dużym śladzie środowiskowym". Spurek odpowiedział szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zapewnił, jego formacja "nie pozwoli odebrać" kotleta czy rosołu.

"Mamy to! Wygląda na to, że PSL i reszta konserwatystów zaczyna przegrywać »wojnę o kotleta i rosół»" - ogłosiła w środę europosłanka Sylwia Spurek. Dodała, że dzień wcześniej Parlament Europejski przegłosował możliwość podwyższenia VAT "na produkty niezdrowe i o dużym śladzie środowiskowym".

"Odsyłamy mięso i mleko do historii! Taką UE najbardziej lubię" - napisała Spurek, dołączając do wpisu zdjęcie sprawozdania z obrad Europarlamentu.

Mamy to‼️ Wygląda na to, że @nowePSL i reszta konserwatystów zaczyna przegrywać „wojnę o kotleta i rosół”. Wczoraj PE przegłosował możliwość podwyższenia VAT na produkty niezdrowe i o dużym śladzie środowiskowym. Odsyłamy mięso i mleko do historii! Taką UE najbardziej lubię 💚🇪🇺 pic.twitter.com/kJFnWNLzG7 — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) October 20, 2021

Kosiniak-Kamysz: od dawna chcemy 0 proc. VAT na zdrową żywność

Jak czytamy w dokumencie, PE "popiera przyznanie państwom członkowskim wyższej elastyczności w stosowaniu różnych stawek VAT na żywność o różnym wpływie na zdrowie i środowisko oraz umożliwienie im wyboru zerowej stawki VAT na zdrowe i zrównoważone produkty żywnościowe, takie jak owoce i warzywa".

Zaznaczono w nim również, że PE wyraża zgodę na podwyższenie stawek VAT produkty, o których wspomniała polska europosłanka.

Sylwii Spurek odpowiedział szef partii wywołanej przez nią do tablicy, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk ten zapewniał w ostatnim czasie, że jego formacja będzie broniła prawa "do wędkowania, do polowania, do rosołu z kury i schabowego". Ta wypowiedź była z kolei ripostą do innego tweeta Spurek dotyczącego m.in. pomysłu zakazu łowienia ryb.

W środę Kosiniak-Kamysz przypomniał, że zerowy podatek VAT na żywność to pomysł jego partii. "0 proc. VAT na zdrową żywność postulujemy od dawna. A ani mleka, ani kotleta, ani rosołu nie pozwolimy wam zakazać!" - odpowiedział europosłance.

0% VAT na zdrową żywność postulujemy od dawna. A ani mleka, ani kotleta, ani rosołu nie pozwolimy wam zakazać! https://t.co/gfW1aMwyos — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 20, 2021

Spurek: produkcja mięsa i mleka szkodzi

Spurek nie pozostawiła tweeta szefa PSL bez odpowiedzi. "Panie Pośle Kosiniak-Kamysz, jeszcze raz: produkcja mięsa i mleka szkodzi. Dlatego bez wyjątków musi być objęta 23 proc. VAT, tak żeby zmniejszyć, a następnie wyeliminować popyt na te produkty. Cena mięsa i mleka będzie w końcu prawdziwa. Starego rolnictwa nie da się uratować..." - oceniła.

Panie Pośle @KosiniakKamysz jeszcze raz: produkcja mięsa i mleka szkodzi. Dlatego bez wyjątków musi być objęta 23% VAT, tak żeby zmniejszyć, a następnie wyeliminować popyt na te produkty. Cena mięsa i mleka będzie w końcu prawdziwa. Starego rolnictwa nie da się uratować… https://t.co/JVD6C9zOsx — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) October 20, 2021

Jak dodała, "w pełni popiera 0 proc. VAT na polską, lokalną żywność, ale pod czterema warunkami". W jej ocenie musi być zdrowa, nieoddziałująca negatywnie na klimat i środowisko, niezatruwająca klimatu, środowiska i życia lokalnej społeczności, a także żadne zwierzę nie może być eksploatowane i zabijane przy jej produkcji".

Szanowne @nowePSL, w pełni popieram 0% VAT na polską, lokalną żywność, ale pod 4 warunkami: 1) jest zdrowa; 2) nie oddziałuje negatywnie na klimat i środowisko; 3) nie zatruwa życia lokalnej społeczności; 4) żadne zwierzę nie jest eksploatowane i zabijane przy jej produkcji. Ok? — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) October 20, 2021

"Likwidacja hodowli to zarżnięcie polskiego rolnictwa, a podniesienie VAT to dalsza drożyzna i rujnowanie budżetów polskich rodzin. Nie ma na to zgody. Będziemy bronili normalności i wolności" - zapewnił Kosiniak-Kamysz.

Likwidacja hodowli to zarżnięcie polskiego rolnictwa, a podniesienie VAT to dalsza drożyzna i rujnowanie budżetów polskich rodzin. Nie ma na to zgody. Będziemy bronili normalności i wolności. https://t.co/TzUfGLhrGw — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 20, 2021

Głos zabrał też wiceminister sprawiedliwości

Do dyskusji włączył się również wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Polityk napisał, że według europosłanki "przyszłe wybory parlamentarne w Polsce będą »wojną o kotleta i rosół»". Jemu Sylwia Spurek odpowiedziała, iż "w kolejnych wyborach powinno się skupić na walce z katastrofą klimatyczną czy też ubóstwem żywieniowym".

"I jest oczywiste, że starego rolnictwa nie da się uratować" - podsumowała europosłanka promująca hashtag #GoVegan.

Panie Ministrze @sjkaleta, zgadzam się z Panem. Przyszłe wybory w Polsce powinny być o walce z katastrofą klimatyczną, o ubóstwie żywieniowym, o bezpieczeństwie żywności, o rosnących nierównościach, o prawach zwierząt. I jest oczywiste, że starego rolnictwa nie da się uratować… https://t.co/at2ISvbEs2 — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) October 20, 2021

