Chorwacja to jeden z najczęstszych kierunków wakacyjnych wybieranych przez Polaków. Wygląda jednak na to, że dołączenie tego państwa do strefy euro oraz kryzys gospodarczy drastycznie wpłyną na podwyżkę cen.

Jakie ceny są teraz w Chorwacji?

Austriacki dziennik "Krone" powołuje się na relacje jednej ze swoich czytelniczek, która pojechała na wczasy do Chorwacji. - Jestem teraz na wakacjach w Chorwacji i jest tu drożej niż w Austrii - mówi kobieta.

Jak dodaje w szczególności drogie jest jedzenie. "Pizza 18 euro, stek 38 euro" – wymienia turystka. Wysokie ceny dotyczą też nie kończą artykułów spożywczych w supermarkecie.

"Masło za 4,50 euro, pizza za 18 euro i parking za 40 euro - to brzmi jak luksusowe wakacje w drogiej Szwajcarii" - komentuje dziennik.

O znacznym wzroście cen rozpisują się także chorwackie media. "Jutarnji list" przywołuje zaskakująco wysoki koszt dziennego wynajęcia leżaka. "Na wyspie Hvar to koszt 40 euro, w Splicie - 35 euro, w Dubrowniku - 33" - opisuje.

"Nie dziwi zatem, że turyści wybierają wczasy w tańszej Turcji, Grecji czy Egipcie" - podkreśla chorwacki dziennik.

Jak zaznacza "Jutarnji list" turyści odwołują rezerwacje nawet na północnym wybrzeżu, w Istrii.

Przypomnijmy, że Chorwacja stała się członkiem strefy euro 1 stycznia 2023 roku. Taka decyzja miała na celu utrzymać w ryzach inflację i zwiększyć ruch turystyczny.

Niektórzy handlowcy postanowili wykorzystać tę okazję i podnieść ceny, dlatego planując urlop w Chorwacji trzeba przygotować się na około 10 proc. wyższe wydatki niż rok temu.

