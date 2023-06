Premier Mateusz Morawiecki pojechał z wizytą do Bratysławy, aby wziąć udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej. Celem spotkania jest podsumowanie słowackiej prezydencji w grupie. W swoim przemówieniu poruszył temat migracji, buntu Prigożyna i polityki klimatycznej.

Premier Mateusz Morawiecki brał udział w szczycie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Jak przekazał rzecznik rządu Piotr Müller planowana była dyskusja na temat wyzwań migracyjnych oraz na wybrane tematy z zakresu relacji międzynarodowych. Politycy omawiali w szczególności zdolności Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony oraz bieżącą współpracę UE-NATO w kontekście szczytu NATO w Wilnie.

M.Morawiecki: Nie zgadzamy się na przydziały migrantów

Mateusz Morawiecki podczas swojego przemówienia powiedział, że zewnętrzne granice Unii Europejskiej powinny być chronione.

- Bardzo jednoznacznie pokazujemy, że to granice zewnętrzne Unii Europejskiej powinny być chronione, że nie można wspierać organizacji przemytniczych, przemytników ludzi, bo to jest absolutnie niemoralne, że nie można jednocześnie wspierać organizacji terrorystycznych - podkreślił.

ZOBACZ: Relokacja migrantów. Premier: Polska nie dopuści, aby przemytnicy ludzi dyktowali warunki UE



- Nie zgadzamy się na żadne kontyngenty, na żadne kwoty, na żadne przydziały migrantów i bardzo jasno to artykułujemy, że Europa musi mieć mechanizmy ochrony przed migracją zewnętrzną - dodał.

WIDEO: Przemówienie Mateusza Morawieckiego

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Ministrowie spraw wewnętrznych UE przyjęli stanowisko negocjacyjne dotyczące regulacji migracyjnych. Polska, a także Węgry, głosowały przeciwko poparciu tzw. paktu migracyjnego, który zawiera m.in. system "obowiązkowej solidarności". Ustalona została minimalna liczba relokacji z państw członkowskich, do których wjeżdża większość osób do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na przyjazdy. Liczba ta wynosi 30 tysięcy.

Premier komentuje bunt Prigożyna

Premier wspominał także o ostatnich wydarzeniach w Rosji. Odniósł się do buntu Prigożyna i jego zamiarze marszu na Moskwę. - Ostatnie wydarzenia w Rosji, ten ruch po stronie Prigożyna, pokazał, że sytuacja tam jest dalece niepewna - zaznaczył.

ZOBACZ: Grzegorz Schetyna: Morawiecki pręży muskuły. Mamy do czynienia z tekturowym państwem



- Omawialiśmy tę sytuację, w jaki sposób reagować, aby nie przereagować, a jednocześnie, żeby monitorować sytuację bardzo intensywnie i trzymać rękę na pulsie razem z naszymi sojusznikami w NATO - przekazał Morawiecki. Dodał, że "Rosja pokazuje, iż jest państwem nieobliczalnym. Dlatego wspólna postawa państw do problemów rosyjskich jest bardzo ważna".

Polityka klimatyczna. "Chcemy zaawansowanych technologii"

Premier podkreślił, że dobra współpraca między krajami Wyszehradzkimi jest możliwa dzięki podobieństwom tych krajów oraz wspólnym stanowiskom, które dotyczą np. polityki klimatycznej, przemysłowej, czy pokoju w Ukrainie. - Przyświeca nam bezpieczeństwo - apelował premier.

ZOBACZ: M. Morawiecki: Inwestycja w polimery jest kluczowa dla całej gospodarki



- Nie chcemy, żeby ten przemysł, który mógłby się lokować tutaj po covidzie, a jest taka tendencja, nie sytuował się w naszych krajach, dlatego, że europejska polityka klimatyczna podcina konkurencyjność europejskiego przemysłu. Chcemy zaawansowanych technologii przemysłowych w naszych europejskich krajach, w szczególności w krajach wyszehradzkich, w Polsce, a nie w Stanach Zjednoczonych - zaznaczył.

Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej

Oprócz Mateusza Morawieckiego na spotkaniu obecni byli premierzy pozostałych państw G4: Czech - Petr Fiala, Słowacji - Ľudovít Ódor oraz Węgier - Viktor Orbán. Szefowie rządów podsumowali rok współpracy podczas prezydencji słowackiej. To ostatnie spotkanie w takiej formule, wraz z początkiem lipca prezydencję w grupie przejmą Czechy.

WIDEO: "Prigożyn jest prawdopodobnie chodzącym trupem". Putin może nie wybaczyć buntu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aas/kar/sgo/polsatnews.pl