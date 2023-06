- Obawiam się, że nikt nie potrafi przewidzieć, co będzie dalej, łącznie z Władimirem Putinem - powiedział Polsat News Jarosław Kaczyński, odnosząc się do sytuacji w Rosji. W piątek szef wagnerowców Jewgienij Prigożyn przekazał, że zajął Rostów nad Donem, a kolejna ma być Moskwa.

W sobotę odbył się wiec Zjednoczonej Prawicy w Bogatyni. Jak przyznał prezes PiS Jarosław Kaczyński, dzień zalicza do udanych, bo frekwencja na spotkaniu dopisała.

- Przede wszystkim dobra jest ta frekwencja, przeszło 10 tysięcy osób. Chociaż jej nie wymagaliśmy, to przyjeżdżali ludzie z najdalszych części Polski. Jest mobilizacja, jest siła - powiedział Kaczyński w Polsat News.

Bunt w Rosji. "Nawet jeśli coś wiem więcej, to nie mogę powiedzieć"

Zaledwie dzień przed wiecem, w piątek, szef wagnerowców Jewgienij Prigożyn przekazał, że zajął Rostów nad Donem i "idzie na Moskwę". Na te słowa w specjalnym przemówieniu zareagował Władimir Putin. Prezydent Rosji stwierdził, że "doszło do zdrady" i "każdy, kto sięgnął po broń, by zaatakować armię, zostanie ukarany".

W mediach pojawiają się określenia, że w Rosji doszło do przewrotu, puczu, zamachu stanu. Do sprawy na wiecu odniósł się także Jarosław Kaczyński, który zdawkowo stwierdził, że to, że "w państwie napastniczym, terrorystycznym wybuchła wojna, pokazuje jak kończy się agresja". W rozmowie z reporterem Polsat News Marcinem Fijołkiem przyznał, że w tej chwili trudno przewidzieć, jak skończy się bunt wagnerowców.

- My wiemy tyle, co panowie, a nawet jeśli coś wiem więcej, to nie mogę powiedzieć. - Obawiam się, że nikt nie potrafi przewidzieć, co będzie dalej, łącznie z Władimirem Putinem - powiedział Jarosław Kaczyński i dodał, że "to na pewno jest poważna sprawa".

