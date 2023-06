Wiec Zjednoczonej Prawicy w Bogatyni [OGLĄDAJ]

W skład Zjednoczonej Prawicy oprócz PiS wchodzą także Suwerenna Polska, której liderem jest Zbigniew Ziobro, Partia Republikańska z europosłem Adamem Bielanem na czele oraz OdNowa RP, której szefem jest wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa.





Rzecznik PiS Rafał Bochenek przed rozpoczęciem wiecu powiedział do zgromadzonych, że hasło przewodnie spotkania to: -Z miłości do Polski". Zaznaczył, też m.in., że "PiS obroni Turów - . - Jesteśmy gwarantem tego, że Turów będzie działać – dodał.



Przemowy rozpoczęła marszałek Elżbieta Witek, która również zakomunikowała "Z miłości do Polski obronimy Turów". Dodała, że Bogatynia stała się symbolem walki o niezależność i suwerenność.



- Słyszeliśmy ze kopalnie należy zamknąć, choćby od zaraz, my mówimy "Nie" z jednego powodu - będziemy zawsze bronić polskiej racji stanu i polskich interesów, nie obcych - powiedziała.

pgo/Polsatnews.pl/Polsatnews/pap