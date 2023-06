Władimir Putin rozpoczął przemówienie do narodu rosyjskiego, w którym zareagował na bunt wagnerowców. Grupa dowodzona przez Jewgienija Prigożyna w piątek weszła do Rostowa i zapowiada "marsz sprawiedliwości" na Moskwę.

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w specjalnym telewizyjnym wystąpieniu, że "zbrojny bunt" najemników Grupy Wagnera był zdradą, a "każdy, kto chwycił za broń, by zaatakować rosyjską armię, zostanie ukarany".

Grozi nam wewnętrzna zdrada.

Zostaną podjęte zdecydowane działania w celu ustabilizowania sytuacji w Rostowie nad Donem. Sytuacja pozostaje trudna.

W swoim przemówieniu Putin porównał obecne wydarzenia do 1917 r., kiedy to działania wewnątrz kraju na…

Putin dodał, że zrobi wszystko, aby chronić Rosję i że podejmie "zdecydowane działania" w celu ustabilizowania sytuacji w Rostowie nad Donem. Zażądał jednocześnie od wagnerowców "zakończenia kryminalnych działań". - Zwyciężymy, staniemy się silniejsi - podsumował.

Prigożyn wzywał do buntu przeciw Putinowi

Wystąpienie Putina to skutek piątkowych działań wagnerowców. Ich szef, Jewgienij Prigożyn, poinformował o rzekomym ataku Rosjan, w którym "zginęła ogromna liczba bojowników" jego organizacji i zapowiedział odwet w postaci "marszu sprawiedliwości" w kierunku Moskwy.

Prigożyn wzywał też do wypowiedzenia posłuszeństwa rosyjskim władzom. "Zapomnieli, co znaczy sprawiedliwość, a my ją przywrócimy!" - oświadczył na piątkowym nagraniu.

