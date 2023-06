Pani Patrycja jest matką samotnie wychowującą czworo dzieci. W wynajmowanym przez nią mieszkaniu wybuchł pożar. Rodzina straciła cały dorobek życia i trafiła do ośrodka interwencji kryzysowej. Choć ma mieszkanie komunalne, to w lokalu mieszka jej mąż, od którego uciekła. Miał nadużywać alkoholu i wszczynać awantury. Teraz nie chce się wyprowadzić. Materiał "Interwencji".

Pani Patrycja z Tychów jest matką samotnie wychowująca czworo dzieci. Najstarsze ma 16 lat, a najmłodsze 5 lat. Rodzina 3 czerwca tego roku nie zapomni nigdy. Wtedy to o mało nie straciła życia w pożarze.

- Na balkonie zaczęło się palić, co dzieci zaalarmowały, poczuły dym, bo się obudziły. W ostatniej chwili żeśmy wszyscy wybiegli z mieszkania i córka się cofnęła po pieska. Lekko się podtruła, ale nie wymagała hospitalizacji - opowiada reporterowi "Interwencji" kobieta.

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że na VI piętrze na balkonie palą się składowane elementy drewniane, w wyniku czego doszło do rozprzestrzeniania się pożaru do wewnątrz mieszkania. Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja w Tychach - mówi Piotr Myrda z tyskiej straży pożarnej.

Stracili dorobek życia

Dzięki szybkiej interwencji straży pożarnej nikomu nic się nie stało, ale rodzina straciła cały dorobek życia. Nie może też już wrócić do wynajętego mieszkania.

- Niestety nie możemy wrócić do tego mieszkania. Właściciel rozwiązał umowę najmu i nie mam powrotu tutaj - mówi matka czworga dzieci.

Rodzina wylądowała w ośrodku

Pani Patrycja trafiła z dziećmi do ośrodka interwencji kryzysowej, choć kobieta ma mieszkanie komunalne. Jednak w tym lokalu mieszka jej mąż, od którego uciekła z dziećmi dwa lata temu, bo - jak twierdzi - mąż nadużywał alkoholu i wszczynał awantury.

- Kacpra za ręce szarpał, do pasierbicy to najpierw był przemiły, przesłodki, a potem dziewczynę podglądał w łazience, szarpał ją, wyzywał od grubych świń. Wiem, że psychiczne znęcanie jest trudne do udowodnienia, bo nie zostawia śladów - mówi pani Edyta, matka pani Patrycji.

- Myśmy się bali wszyscy: i ja, i dzieci. Nadal się boimy mojego męża i teścia, który atakuje mnie SMS-ami i telefonami, krąży pod szkołą, przedszkolem, nachodzi dzieci, straszy mi je, że za niedługo trafią do ośrodka, że będą miały lepszą mamę niż ja - mówi pani Patrycja.

Sprawa przeciwko mężowi

Pani Patrycja dwa lata temu założyła przeciwko mężowi sprawę karną, rozwodową i eksmisyjną. Kilka miesięcy temu zapadł wyrok w sprawie karnej.

- Został skazany na dwa lata w zawieszeniu i dwuletni zakaz zbliżania. W tej chwili toczy się sprawa odwoławcza w okręgówce w Katowicach. Prokuratura się odwołała od ostatniego wyroku zasądzonego w Tychach, że wyrok jest za niski - opowiada kobieta.

Próbowaliśmy z panią Partycją porozmawiać z jej mężem. Kobieta po raz pierwszy od dwóch lat weszła do własnego mieszkania.

- My mamy w pewien sposób związane ręce, następny ruch należy do tej pani. Ta pani może złożyć wniosek do sądu o eksmisję męża, kiedy jego zachowanie uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, tak mówią przepisy. My nie mamy możliwości przekazania kolejnego lokalu mieszkalnego - tłumaczy Ewa Grudniok z urzędu miasta w Tychach.

Dziś samotna matka jest w tragicznej sytuacji. Na wyrok rozwodowy i eksmisyjny musi jeszcze czekać. A rodzina straciła wszystko. Bez pomocy nie uda się zacząć im nowego życia.

- Jest to koszmar mojego życia i chcielibyśmy mieć spokój. Nie możemy wrócić, póki on tam jest - mówi pani Patrycja.

Material wideo możesz zobaczyć TUTAJ.

ap/polsatnews.pl