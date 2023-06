Kalifornijskie firmy Upside Foods i Good Meat jako pierwsze w Stanach Zjednoczonych będą sprzedawać mięso hodowane w laboratorium, a nie pochodzące z uboju. Stało się to po decyzji Departamentu Rolnictwa USA, który w środę zatwierdził tę możliwość, po wcześniejszej rekomendacji ze strony Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków.

Ekologiczna alternatywa dostępna w dwóch lokalach

Mięso to, jak tłumaczą naukowcy, jest "prawdziwym" mięsem, tyle że powstałym dzięki pobranym i rozmnożonym komórkom zwierzęcym. To ekologiczna alternatywa - m.in. pozwala na rezygnację z zabijania zwierząt oraz ogranicza wykorzystanie wody, potrzebnej do wytworzenia mięsa z chowu.

- Zamiast wody, która jest używana do karmienia wszystkich tych zwierząt, które są poddawane ubojowi, możemy to zrobić w inny sposób - stwierdził cytowany przez Associated Press Josh Tetrick, współzałożyciel i dyrektor naczelny Eat Just, której podlega Good Meat.

Mięso początkowo będzie sprzedawane w restauracji Bar Crenn w San Francisco (w przypadku produktów Upside) oraz w lokalu w Waszyngtonie (w przypadku Good Meat).

Na razie nie podano jednak dokładnej informacji o ewentualnych datach wprowadzenia mięsa w menu restauracji.

Krajem, w którym już w sprzedaży jest mięso z probówki, jest Singapur. Obecnie pracują nad nim także polscy naukowcy, o czym polsatnews.pl pisał w maju.

kg/ sgo/polsatnews.pl