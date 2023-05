Polscy naukowcy pracują nad mięsem komórkowym, obecne dostępnym wyłącznie w Singapurze. Jak twierdzą, to nie zbliżony w smaku zamiennik, a prawdziwe mięso - tyle że tworzone z komórek zwierząt. - Prawdopodobnie nie będzie można rozróżnić, które mięso pochodzi z probówki, a które jest "prawdziwym" mięsem odzwierzęcym - powiedział Wiesław Macherzyński, współtwórca LabFarm.

34 proc. ankietowanych Polaków jest zdania, że hodowla zwierząt powinna zostać ograniczona ze względu na jej skutki dla środowiska i klimatu - wynika z raportu Atlas zwierząt 2022. Naukowcy z LabFarm znaleźli na to sposób - to mięso komórkowe.

- To jest prawdziwe, czyste mięso. Jest produkowane z tego, że pobieramy komórki z żywego zwierzęcia, namnażamy je w warunkach laboratoryjnych, a później skalujemy tę produkcję za pomocą tzw. bioreaktorów. Można to porównać do produkcji piwa. Bardzo sterylne warunki, zaplanowany, taktyczny proces, ściśle odkreślony czas - powiedział Wiesław Macherzyński, współtwórca LabFarm - pierwszej spółki w Polsce, która podjęła się produkcji mięsa z probówki.

Polacy są otwarci na mięso z probówki

63 proc. respondentów potwierdziło, że zgodziłoby się na spróbowanie tego "wynalazku". Tym bardziej że - jak przekonuje naukowiec - mięso komórkowe jest prawdziwym mięsem, które pochodzi z komórek zwierząt.

Trudno powiedzieć, czy uda się otworzyć smak w stu procentach odpowiadający prawdziwemu mięsu. Naukowcy jednak uważają, że testy, które są obecne prowadzone, mogą dać odpowiedź jeszcze w tym roku. - Prawdopodobnie nie będzie można rozróżnić, które mięso pochodzi z probówki, a które jest "prawdziwym" mięsem odzwierzęcym - dodał Macherzyński.

Za kilka lat mięso z probówki trafi na rynek?

- Powiedziałbym, że to kwestia lat, zanim mięso trafi na nasze półki sklepowe. Póki co jest w Singapurze. Pracują nad tym USA, Izrael. Pierwsza linia pilotażowych nuggetsów w 2025 roku - powiedział Marcin Tischner, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w sektorze spożywczym z ProVeg Polska.

Problem może stanowić cena. Obecne naukowcy szacują, że za mięso komórkowe trzeba będzie zapłacić około 26 dolarów za kilogram, jednak - jak podkreślają - wszystko może się zmienić, gdy zostanie wprowadzone na rynek.

