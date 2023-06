Obywatel Bangladeszu, główny podejrzany ws. śmierci 27-letniej Anastazji na Kos zmienił zeznania i powiedział, że kobieta opuściła jego dom po tym, jak odebrał ją jej chłopak Michał. W obronie partnera córki stanęła matka zamordowanej. "Od samego początku i do końca występował w charakterze świadka" - przekazała we wpisie na Facebooku.

32-letni obywatel Bangladeszu, który w środę trafił do aresztu w związku ze sprawą śmierci 27-letniej Anastazji na wyspie Kos - jak wynika z przekazu greckich mediów - miał zmieniać wersję zdarzeń.

Portal newsbreak.gr podaje, że zatrzymany nie dość, że zaprzeczył stawianym mu oskarżeniom, to "odwrócił je" twierdząc, że nie odbył stosunku seksualnego z 27-latką, jak początkowo twierdził.

Banglijczyk powiedział, że zabrał Anastazję do siebie do domu, gdzie wypili kilka piw. Później miał przyjechać po nią jej chłopak Michał. Taki bieg zdarzeń miałby stawiać w roli podejrzanego partnera ofiary.

"Chłopak Anastazji nie ma nic wspólnego z jej śmiercią"

W obronie chłopaka córki stanęła matka Anastazji, która na jednej z facebookowych grup opublikowała wpis w tej sprawie.

"Jestem matką Anastazji i mogę wszystkim udowodnić, że chłopak Anastazji nie ma nic wspólnego ze śmiercią mojej córki" - napisała Kobieta poinformowała, że Michał zadzwonił do niej "od razu po zaginięciu i zgłosił to na policję". Przekazał też funkcjonariuszom screeny lokalizacji.

Matka 27-latki o śmierć córki obwinia greckie organy ścigania, które jej zdaniem nie zadziałały w odpowiedni sposób. "Policja to zbagatelizowała i powiedzieli, żeby z rana zgłosić to na Kos. Gdyby od razu zadziałali, moja córka by żyła" - przekazała.

"Szukał jej sam"

Kobieta zdradziła też, że kiedy chłopak jej córki przesłał jej screeny, telefon jej córki był jeszcze włączony. Natomiast kilka godzin później sygnału już nie było.

"Wtedy zgłosił sprawę do ambasady i szukał jej sam. Dalej już nie będę opisywać sytuacji. Od samego początku i do końca występował w charakterze świadka" - podsumowała kobieta.

We wtorek CNN Greece podał, że partner zamordowanej i jej matka wracają do Polski. Na wylot Michała wyrazili zgodę greccy śledczy.

Zabójstwo Anastazji. Zbigniew Ziobro wysłał prokuratorów na wyspę Kos

