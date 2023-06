W Sosnowcu doszło do pożaru dachu kościoła pw. św. Floriana. Strażakom udało się go ugasić po ponad sześciu godzinach. Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych widać kłęby dymu unoszące się nad miastem.

- O 20.38 mniej więcej pożar został opanowany. Teraz trzeba wszystkie elementy, gdzie mogłoby dojść do zarzewi ognia, trzeba rozebrać i przelać. Może to trwać nawet całą noc - powiedział mł. bryg. Tomasz Dejnak z Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu.

Rzeczniczka śląskiej straży pożarnej bryg. Aneta Gołębiowska podawała, że informacja o pożarze kościoła przy ul. Bora-Komorowskiego w Sosnowcu dotarła do służb po 14.

- Podczas gaszenia pożaru jednocześnie działało 74 strażaków i prawie 30 zastępów. - Cyklicznie te samochody się wymieniały, czyli w miejsce strażaków, którzy już działali ileś godzin, przyjechali następni. Tak samo będzie organizowana kolejna zmiana - podkreślił mł. bryg. Tomasz Dejnak.

Ze wstępnych ustaleń straży pożarnej wynika, że spalił się cały dach kościoła. Do wnętrza świątyni płomienie nie doszły, jednak elementy dachu spadły do środka.

- Ciężko powiedzieć o powierzchni pożaru. To wyjdzie po rozebraniu tej konstrukcji. Okazało się, że jest to konstrukcja z jednej strony blaszana, w środku drewniana, a od wewnątrz jest podbitka drewniana; to zamknięta przestrzeń, w której rozprzestrzeniał się pożar - dodał mł. bryg. Dejnak.

Jak podał radny Kamil Wnuk, pożar dotknął instalację fotowoltaiczną zamontowaną na dachu świątyni.

W pożarze nikt nie został poszkodowany.

Strażacy gaszą dach kościoła od wewnątrz

Po godz. 17 mł. bryg. Tomasz Dejnak z Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu poinformował, że strażacy gaszą również pożar od wewnątrz. - Elementy podbitki wewnątrz kościoła uległy spaleniu, pojawiło się tam bezpośrednie dojście do źródeł ognia i teraz prowadzimy działania także od tej strony, wprowadziliśmy tam ratowników - powiedział.

"Najświętszy Sakrament został wyniesiony. Wyniesiono także naczynia, księgi i szaty liturgiczne. Wszyscy kapłani są bezpieczni. Nikt nie ucierpiał" - napisano na profilu parafii na Facebooku.

"Prosimy o modlitwę za naszych sąsiadów, za pasterzy parafii oraz wszystkich parafian, aby jak najszybciej udało im się przywrócić światynię do użytku i świetności" - zaapelowano.

