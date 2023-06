Trzy osoby zginęły w wypadku, do którego doszło na obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej (woj. małopolskie). Dwie kolejne zostały ciężko ranne. Wszystkie ofiary śmiertelne wypadku to Rumuni. Na miejscu zdarzenia pracują służby. Utrudnienia w ruchu potrwają co najmniej do godziny 10.