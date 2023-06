W Tatrach doszło do śmiertelnego wypadku. Kobieta spadła z przełęczy Zawrat. Turystka i jej partner nie byli przygotowani do górskiej wędrówki - nie mieli odpowiedniego sprzętu, a na szlak wyszli w letnich butach. - W tych warunkach absolutnie potrzebny jest sprzęt zimowy - powiedział w rozmowie z Polsat News Andrzej Maciata, ratownik TOPR.

Zgłoszenie dotarło do służb o g. 19:39. Ratowników poinformował partner kobiety. Oboje znajdowali się na przełęczy Zawrat.

Jak relacjonował mężczyzna, w pewnym momencie kobieta potknęła się i spadła z wysokości kilkuset metrów na północną stronę przełęczy.

Mimo trudnych warunków i kłębiących się chmur, ratownicy dotarli na miejsce. Obrażenia, których doznała kobieta, okazały się śmiertelne.

TOPR: Turyści nieprzygotowani do wędrówki

Para nie była przygotowana do górskiej wędrówki. Oboje nie mieli kasków, czekanów i raków. Ponadto nie mieli odpowiedniego obuwia.

WIDEO: Kobieta spadła z przełęczy Zawrat

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Trzeba pamiętać o tym, że śniegi są jeszcze wyjątkowo twarde, temperatury w nocy spadają poniżej zera. Na północnych stokach, gdzie zalega śnieg, jest on twardy przez cały dzień - powiedział w rozmowie z Polsat News Andrzej Maciata, ratownik TOPR.

- W tych warunkach absolutnie potrzebny jest sprzęt zimowy oraz umiejętność posługiwania się tym sprzętem - dodał.

ZOBACZ: Zabrał małe dzieci w Tatry. Wielogodzinna akcja TOPR

Ratownicy zwracają uwagę na to, by odpowiednio planować swoje wędrówki. 19 to zbyt późna godzina, by znajdować się w takim terenie.

Przełęcz Zawrat leży na wysokości 2159 m n.p.m. Jest początkiem najtrudniejszego szlaku w polskiej części Tatr Wysokich - Orlej Perci.

WIDEO: Spadają ceny owoców i warzyw. Czy będzie jeszcze taniej? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/kg/Polsat News