We wtorek wieczorem złożyłem rezygnację z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów - poinformował Jacek Sasin. Dodał, że podobną decyzję podjęli pozostali wicepremierzy. Polityk potwierdził jednocześnie doniesienia medialne, że do rządu ma wejść Jarosław Kaczyński. Kancelaria Prezydenta podała, że w środę o godz. 12 prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie rządu.

- Wczoraj wieczorem złożyłem rezygnację z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów. Spodziewam się, że prezydent o godzinie 12 potwierdzi to odpowiednim dokumentem - powiedział Sasin w Programie Trzecim Polskiego Radia. - Z tego co wiadomo, wszyscy wicepremierzy taką rezygnację złożyli - dodał.

- To jest oczywiście związane z zasadniczą zmianą w rządzie, jaką jest powrót na funkcję wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego - wyjaśnił polityk.

Jarosław Kaczyński w rządzie. Jaką będzie pełnił rolę?

Jak wyjaśnił, "rola wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego będzie zupełnie inna niż była przy poprzednim okresie, kiedy pełnił tę funkcję". - Teraz będzie koordynował na pewno wszystkie prace rządowe, stąd taki znak, że będzie jedynym wiceprezesem Rady Ministrów - tłumaczył polityk.

- Premierem pozostaje Mateusz Morawiecki, natomiast pan prezes Jarosław Kaczyński jest liderem naszego obozu politycznego. Rząd jest emanacją obozu, ale lider jest najważniejszą osobą w tym całym układzie, w związku z tym ta rola prezesa Kaczyńskiego będzie absolutnie kluczowa - dodał.

Oprócz Jacka Sasina wicepremierami są szef MON Mariusz Błaszczak, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk.

Jacek Sasin deklaruje: W rządzie nie będzie pięciu wicepremierów

W ubiegłym tygodniu w "Gościu Wydarzeń" wicepremier Jacek Sasin mówił, że powrót Kaczyńskiego do rządu nie oznacza, że premier Mateusz Morawiecki sobie nie radzi. - Bardzo dobrze sobie radzi, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej - zaznaczył.

Zapytany, czy ewentualny powrót Kaczyńskiego do rządu będzie oznaczał, że w gabinecie Morawieckiego będzie aż pięciu wicepremierów, odparł: - Myślę, że nie będzie pięciu wicepremierów. Rozmawiamy o innym rozwiązaniu.

Dopytywany przez prowadzącego, czy sam zrzeknie się funkcji wiceszefa rządu, odpowiedział, że "jeśli miałoby to oznaczać, że jedynym wicepremier w rządzie będzie pan prezes Kaczyński, to zrobię to z wielka chęcią".

- Jeśli będą takie decyzje, to myślę, że pozostali wicepremierzy również zrozumieją ich potrzebę. Tych decyzji jednak na razie jeszcze nie ma, ale myślę, że każdy z nas przyjąłby to jako pewną oczywistość - powiedział.

Jarosław Kaczyński wicepremierem w latach 2020-2022

Poprzednim razem Jarosław Kaczyński został powołany na stanowisko wicepremiera 6 października 2020 r. i wykonywał zadania przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. W skład Komitetu wchodzą ministrowie: obrony, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, koordynator służb specjalnych oraz minister spraw zagranicznych.

Dokładnie rok temu w czerwcu 2022 roku prezes PiS ogłosił, że nie jest już w rządzie. Jego następcą na stanowisku szefa Komitetu ds. bezpieczeństwa został minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

pgo/ Polsatnews.pl/PAP