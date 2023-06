Restauracja w Kalifornii została zobowiązania do zapłacenia pracownikom 140 tysięcy dolarów zaległych wynagrodzeń i odszkodowań. Stało się to po tym, jak jeden z pracowników przekazał, że właściciel zatrudnił fałszywego księdza do spowiadania pracowników. Chciał się dowiedzieć, czy nie okradają kasy lokalu.