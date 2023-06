Donald Trump udzielił pierwszego wywiadu od czasu postawienia go w stan oskarżenia. W rozmowie z Fox News tłumaczył się z afery dotyczącej przetrzymywaniem tajnych dokumentów państwowych. Były prezydent USA utrzymuje, że miał prawo wywieźć dokumenty z Białego Domu. Twierdzi, że w kartonach znajdowały się również jego rzeczy, w tym ubrania.

Donald Trump na początku czerwca usłyszał 37 zarzutów dotyczących przetrzymywania tajnych dokumentów, które zabrał podczas opuszczania Białego Domu. Kartony z aktami miał trzymać m.in. w łazience w swojej rezydencji na Florydzie. Trump stał sie pierwszym w historii byłym prezydentem USA postawionym w stan oskarżenia.

W rozmowie z dziennikarzem Fox News stwierdził, że rozmawiał z przedstawicielami Narodowej Agencji Archiwów i Akt na temat oddania pudeł z dokumentami, lecz "został napadnięty". Jego zdaniem w czasie rewizji posiadłości w Mar-a-Lago na Florydzie służby mogły "wypchać kartony" różnymi rzeczami. Stwierdził, że nie był wpuszczany do pomieszczeń, w którym zabezpieczano pudła.

- Nie wiem, co tam włożyli. My chcieliśmy być tam, kiedy zabierali pudła. Nie wpuszczali nikogo do pokoju. Nigdy tak nie traktowali prezydenta - mówił dla Fox News.

Były prezydent USA podkreślił, że zamierzał przejrzeć kartony i "wyjąć wszystkie rzeczy osobiste", lecz "był bardzo zajęty".

Trump: Dokumenty wywiozłem w pośpiechu

- Jak każdy poprzedni prezydent wywiozłem rzeczy. W moim przypadku, wywiozłem je w pośpiechu. Moi ludzie spakowali je i pojechaliśmy. Miałem tam ubrania, różnego rodzaju osobiste - powiedział. Dodał, że dokumenty były "wymieszane" min. z koszulkami, spodniami, butami.

Trump zaprzeczył, że w kartonach znaleziono akta dotyczące potencjalnego ataku na Iran. Powiedział, że było tam "wiele różnych papierów dotyczących Iranu", ale żaden z nich nie był objęty klauzulą tajności i nie dotyczył możliwego konfliktu. - Nie było nic tajnego. Były to artykuły z gazet i czasopism - tłumaczył.

