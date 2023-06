Podczas dwudniowej wizyty sekretarz stanu USA ma przeprowadzić rozmowy z chińskm ministrem spraw zagranicznych Qin Gangiem i prawdopodobnie zostanie przyjęty przez prezydenta Xi Jinpinga - przekazał Reuters.

Oba kraje będące obecnie największymi gospodarkami na świecie, dzieli długa lista spraw spornych. Rozmowy Blinkena w Pekinie maja zapobiec przerodzeniu się ich w otwarty konflikt. Wizyta zaplanowana pierwotnie na luty została przesunięta po tym, gdy chiński balon szpiegowski przeleciał nad przestrzenią powietrzną USA.

Blinken jest najwyższym rangą urzędnikiem rządu USA, który odwiedził Chiny od czasu objęcia urzędu przez prezydenta Joe Bidena w styczniu 2021 roku.

Anthony Blinken w Pekinie. Wizyta będzie śledzona na całym świecie

- Obie strony przyznają, że potrzebujemy kanałów komunikacji na wysokim szczeblu - powiedział dziennikarzom towarzyszący Blinkenowi funkcjonariusz Departamentu Stanu wysokiej rangi. - Ważne jest zmniejszenie ryzyka błędnej oceny, lub jak mówią nasi chińscy przyjaciele, zatrzymaniu wiodącej w dół spirali - dodał.

Wizyta będzie pilnie śledzona na całym świecie bowiem jakakolwiek eskalacja napięć między oboma supermocarstwami miałaby globalnie negatywne skutki.

Oczekuje się, że wizyta Blinkena utoruje drogę do kolejnych dwustronnych spotkań w nadchodzących miesiącach, w tym możliwych podróży sekretarz skarbu Janet Yellen i sekretarz handlu Giny Raimondo. Może również przygotować grunt pod spotkania Xi i Bidena na wielostronnych szczytach w dalszej części roku.

ZOBACZ: Chiński balon wyglądał z bliska jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna

Biden powiedział w sobotę, że ma nadzieję spotkać się z prezydentem Xi w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Stosunki między krajami pogorszyły się we wszystkich aspektach, budząc obawy, że pewnego dnia mogą one starć się militarnie o wyspę Tajwan, do której Chiny roszczą sobie prawo.

Przemawiając na konferencji prasowej przed wylotem do Pekinu, Blinken powiedział, że jego podróż ma trzy główne cele: ustanowienie mechanizmów zarządzania kryzysowego, wspieranie interesów USA i sojuszników oraz ustalenie obszarów potencjalnej współpracy.

WIDEO: Ponad 20 godzin opóźnienia. Lot z Warny do Poznania przerodził się w koszmar Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbl/Polsatnews.pl