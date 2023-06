Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny stanął w poniedziałek przed sądem. Opozycjoniście stawia się nowe zarzuty, za które grozi do 30 lat więzienia. Poniedziałkowe posiedzenie odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarze mogli śledzić proces za pomocą transmisji na żywo. Jak jednak wielu zauważyło, była ona fatalnej jakości. Zespół Nawalnego określił postępowanie "niesamowitym bałaganem".

47-letni Aleksiej Nawalny, ubrany w czarny strój więzienny, stawił się osobiście na przesłuchaniu w sali sądowej kolonii karnej nr 6 w Mieliechowie (obwód włodzimierski), położonym około 250 km na wschód od Moskwy.

Opozycjonista jest oskarżany o stworzenie "społeczności ekstremistycznej", "wezwania do ekstremizmu", "utworzenie organizacji pozarządowej, która zagraża prawom obywateli", "finansowanie ekstremizmu", "wciąganie niepełnoletnich do niebezpiecznych działań" oraz "rehabilitację nazizmu". Za te czyny Nawalnemu grozi do 30 lat pozbawienia wolności.

Proces Aleksieja Nawalnego. Rodzice i dziennikarze nie wpuszczeni na salę

Jak zauważa stacja CNN, dziennikarze, którzy chcieli relacjonować proces, nie zostali wpuszczeni na salę sądową. Musieli śledzić postępowanie za pośrednictwem transmisji na żywo ze słabą jakością dźwięku. Zespół Nawalnego skarżył się, że nie jest w stanie usłyszeć, o czym mowa, i określił postępowanie "niesamowitym bałaganem". Jak podała propagandowa państwowa agencja TASS, postępowanie miało odbywać się za zamkniętymi drzwiami, ponieważ "sąd wyraził obawy przed prowokacjami wobec uczestników procesu".

Jak widać na nagraniach, Nawalny podczas rozprawy siedział przy długim stole razem ze swoimi prawnikami: Wadimem Kobzewem, Olgą Michajłową i Swietłaną Dawjodwą. Opozycjonista poprosił sąd o wpuszczenie na salę jego rodziców. Sędzia Andriej Suworow powiedział, że rozpatrzy wniosek później. Łącznie przemowa Nawalnego trwała około trzech minut.

Zespół opozycjonisty zwrócił uwagę na miejsce przesłuchania oskarżonego. "W normalnej sytuacji osoba skazana, na czas nowego procesu, jest zabierana z kolonii do aresztu śledczego, a rozprawa odbywa się na sali sądowej. Ale w przypadku Nawalnego, oczywiście, bardziej korzystne jest przeprowadzenie procesu 250 kilometrów od Moskwy i 70 kilometrów od najbliższego dużego miasta - Włodzimierza" - napisano na Telegramie.

Na poniedziałkowej rozprawie obecny był także Daniel Cholodny, były dyrektor techniczny kanału Navalny Live na YouTube, oskarżony w tej samej sprawie o ekstremizm.

Na Twitterze Nawalny skomentował, że "absurdalne" zarzuty mogą sprawić, że spędzi za kratkami kolejne 30 lat.

Nawalny przebywa w kolonii karnej. Grozi mu kolejny wyrok

Opozycjonista przebywa w rosyjskim więzieniu od powrotu do kraju w styczniu 2021 roku. W sierpniu 2020 roku został przewieziony z Rosji do Niemiec po tym, jak został otruty środkiem paralityczno-drgawkowym z czasów radzieckich - Nowiczokiem. Nawalny z syberyjskiego miasta Omsk do szpitala w Belinie przybył w stanie śpiączki.

Wspólne dochodzenie przeprowadzone przez CNN i brytyjską grupę dziennikarzy śledczych Bellingcat wykazało, że w otrucie Nawalnego była zaangażowana rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) - zauważa amerykańska stacja. Dochodzenie miało wykazać, że elitarna jednostka FSB towarzyszyła opozycjoniście podczas podróży na Syberię, gdy zachorował. Co więcej, ta sama jednostka, w skład której wchodzili eksperci od broni chemicznej, towarzyszyła Nawalnemu podczas ponad 30 innych podróży do i z Moskwy od 2017 roku.

Rosja zaprzecza udziałowi w otruciu Nawalnego. Sam Putin powiedział w grudniu 2020 roku, że gdyby rosyjskie służby bezpieczeństwa chciały zabić Nawalnego, "skończyłyby robotę".

W marcu 2022 roku opozycjonista usłyszał wyrok dziewięciu lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Został oskarżony o rzekomą defraudację i obrazę sądu.

