Ponad 1000 donosów w ciągu roku rozesłała Anna Korobkowa, wielbicielka zbrodniczej polityki Władimira Putina. Kobieta zagląda do rosyjskich mediów opozycyjnych nie po to, by uzyskać informacje inne od propagandy Kremla, lecz wyszukiwać ofiary swoich działań. Tym razem uderzyła w kobietę, która na łamach niezależnej gazety opłakiwała śmierć 18-letniego syna zmobilizowanego pod przymusem do wojny.